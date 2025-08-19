آیفون باز هم آپدیت شد؛ این بار هفتمین بتای iOS 26

به‌گزارش ایلنا: به نقل از 9to5Mac، اپل امروز دوباره گوشی آیفون را به‌روزرسانی کرد و بتای هفتم iOS 26 را در اختیار کاربران قرار داد. انتظار می‌رود نسخه‌ی نهایی این سیستم‌عامل در ماه سپتامبر (شهریور و مهر) منتشر شود.

سیستم‌عامل iOS 26 با ارائه‌ی زبان طراحی جدید Liquid Glass، تقریباً تمام بخش‌های آیفون را دچار تغییرات چشمگیری کرده است. علاوه‌بر این، قابلیت‌های هوش مصنوعی Apple Intelligence حالا از همیشه کامل‌تر هستند.

اپل با انتشار اولین بتای iOS 26، تصمیم داشت تا از توسعه‌دهندگان درباره‌ی بخش‌های مختلف سیستم‌عامل بازخورد دریافت کند. از بتای دوم به‌بعد، تغییرات گسترده‌ای مانند افزایش خوانایی کنترل سنتر و تنظیم میزان شفافیت صورت گرفت.

اپل گوش‌دادن به بازخورد کاربران را در بتای پنجم و ششم iOS 26 هم ادامه داد و حتی انیمیشن‌ها را سریع‌تر کرد.

