به گزارش ایلنا؛ واقعیت این است که هیچ‌ فردی یک‌شبه به آدمی منظم و باهوش در مدیریت مالی تبدیل نمی‌شود. سواد مالی هم مثل هر مهارت دیگری باید از سنین پایین تمرین شود. خبر خوب این‌جاست که آموزشِ این مهارت مهم دیگر کار سختی نیست. با کمک ابزارهای جدید و اپلیکیشن‌هایی پیشرو، می‌توانید خیلی ساده و قدم‌به‌قدم مفاهیم مالی را به فرزندتان یاد بدهید.

بلوجونیور بانکی برای ۷ تا ۱۸ ساله‌هاست که یادگیری مدیریت پول را برای کودکان و نوجوانان، به تجربه‌ای جالب تبدیل می‌کند. این بانک تمام دیجیتال عضوی از خانواده بلوبانک سامان است و در این گزارش، بررسی می‌کنیم که چطور می‌شود با بلوجونیور قدم‌های کوچک ولی مؤثری برای آینده مالی فرزندان برداشت.

اولین درس‌های مالی

آموزش مفاهیم مالی به فرزندان، قرار نیست پر از فرمول و عدد‌های پیچیده باشد، برای شروع می‌توانید از تجربه‌های روزمره استفاده کنید. مثلا:

خرید یک بستنی

پس‌انداز برای اردوی مدرسه‌

برنامه‌ریزی برای خرید اسباب‌بازی

به جای اینکه همه چیز را خیلی زود فراهم کنید، به فرزندتان پیشنهاد دهید که هر هفته بخشی از پول‌توجیبی‌اش را کنار بگذارد و پس‌انداز کند تا بعد از مدتی با پول پس‌انداز شده چیزهای مورد نیازش را خریداری کند. حتی می‌توانید به ‌ازای تلاش و کارهای مثبت او، برایش مزد یا پاداش مالی در نظر بگیرید. با این کار متوجه می‌شود که برای به‌ دست آوردن پول باید زحمت بکشد؛ پس قدر آن را بیشتر می‌داند.

البته والدین نباید عملکرد خود را دست کم بگیرند. رفتار والدین به عنوان اولین معلم‌های زندگی فرزندان، بیشترین تاثیر را روی عادات مثبت او دارد. از مشورت‌ مالی گرفته تا انتخاب‌‌های هوشمندانه و خریدهای هدفمند؛ همگی، آموزش‌های غیرمستقیمی هستند که می‌تواند در ذهن فرزند به مدت طولانی باقی بماند. برای مثال بهتر است گاهی فرزندان در تصمیم‌گیری‌ برای خریدهای روزمره، مشارکت داشته باشند. وقتی در انتخاب کالاهای مورد نیاز و تنظیم بودجه‌بندی، نظر فرزندان پرسیده شود، حس مسئولیت‌پذیری‌ تقویت می‌شود و کم‌کم دید او به مسائل مالی شکل می‌گیرد.

حتی می‌توانید قبل از رفتن به فروشگاه، با همفکری فرزندتان لیستی از موارد لازم تهیه کنید و سپس با توجه به قیمت‌ هر محصول و برند، خرید هفتگی‌تان را انجام دهید. این کار علاوه بر جلوگیری از خریدهای غیرضروری، باعث می‌شود کوچک‌ترها از همین دوران، اولویت‌بندی نیاز‌ها و خواسته‌هایشان را یاد بگیرند.

بلوجونیور حواسش به عضو کوچک خانه شماست

در کنار آموزش‌های خانگی، به کمک ابزارها و پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانید روش‌های یادگیری مسائل مالی را از یک تمرین خشک، به یک سرگرمی و ماجراجویی جذاب‌ تبدیل کنید. همانطور که اشاره شد بلوجونیور بانکی برای ۷ تا ۱۸ ساله‌هاست که به والدین کمک می‌کند تا رفتار مالی فرزندان را از سنین پایین شکل دهند. بلوبانک سامان با طراحی بلوجونیور، تلاش کرده یک فضای واقعی و امن برای فرزندان و والدین ایجاد کند. با بلوجونیور فرزندان در سنین طلایی یادگیری، مسائل پیچیده مالی و اقتصادی را به شکلی ساده و قابل فهم فرا می‌گیرند.

پس از باز کردن حساب بلوجونیور برای فرزندتان، یک کارت بانکی با طرحی که انتخاب می‌کنید، برای شما ارسال می‌شود. بچه‌ها به کمک این کارت بانکی و اپلیکیشن بلوجونیور می‌توانند به راحتی خرید کنند، اهداف مالی مخصوص خود را تعیین کنند و تاثیر تصمیم‌های مالی خود را روی زندگی‌‌شان ببینند.

از طریق قابلیت «پول توجیبی» در اپلیکیشن بلوجونیور والدین می‌توانند مبلغ مشخصی را به‌صورت منظم و در بازه‌های زمانی دلخواه (هفتگی یا ماهانه) به حساب فرزند خود واریز کنند. با این روش والدین می‌توانند مدیریت هزینه‌های فرزند را به خودش بسپارند و بر آن نظارت داشته باشند.

اما فقط این نیست؛ بلوجونیور «قلک» را از دنیای حقیقی به فضای دیجیتال آورده تا فرزند شما بتواند حس خوشایندی که هنگام جمع‌کردن پول در قلک فیزیکی داشته را به صورت آنلاین تجربه کند. با این قابلیت آرزو‌ها دیگر یک رویای دور نیستند؛ بلکه به هدفی دست‌یافتنی تبدیل می‌شوند. فقط کافی‌ست به او بگویید: «اگر هر روز پولی رو کنار بذاری، تا چند ماه دیگه می‌تونی با کارت خودت اون دوچرخه رو بخری»؛ با این کار، هر بار که پولی را در قلکش می‌ریزد، احساس می‌کند یک قدم به خواسته‌اش نزدیک‌تر شده است.

اگر می‌خواهید فرزندتان برای انجام کارهای خانه داوطلب شود، می‌توانید روی بلوجونیور حساب کنید. در اپلیکیشن بلوجونیور می‌توانید وظایف ساده‌ای مثل مرتب کردن اتاق یا جمع‌کردن اسباب‌بازی‌ها را برای فرزندتان مشخص کنید. پس از انجام وظایف تعیین شده، این امکان وجود دارد که تلاش او را ارزیابی کنید. اگر او توانسته بود مسئولیت‌هایش را به شکل قابل قبولی انجام دهد، «پاداش» تعیین شده از حساب بلو شما به حساب بلوجونیور او واریز می‌شود.

نگران گم شدن یا سرقت اطلاعات بانکی فرزند خود نباشید؛ در صورتی که مشکلی برای کارت بلوجونیور پیش بیاید، شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن، کارت را به صورت موقت یا دائمی غیرفعال کرده و یا یک کارت جدید سفارش دهید؛ در واقع همه چیز در اپلیکیشن تحت کنترل است و والدین می‌توانند تمامی تراکنش‌ها و موارد لازم را مشاهده و مدیریت کنند.

بلوجونیور از دل دغدغه‌هایی شکل گرفته که بسیاری از خانواده‌ها هر روز با آن‌ روبه‌رو هستند؛ دغدغه‌هایی مثل پس‌انداز، شناخت ارزش پول و تصمیم‌گیری درباره خرج‌کردن. این اپلیکیشن با قابلیت‌هایی مثل قلک و پاداش و پول توجیبی، مفاهیم مالی را به تجربه‌ای ملموس تبدیل کرده و باعث شده تا گفت‌وگو درباره پول و هدف‌گذاری، به بخشی عادی از تعامل خانوادگی تبدیل شود.

آموزش سواد مالی از سنین پایین یکی از دغدغه‌های اصلی بلوجونیور است و در راستای همین دغدغه، با همکاری فیلیمو مدرسه در حال ارائه دوره آموزشی "الفبای سواد مالی" برای کودکان و نوجوانان است. این دوره آموزشی شامل ۲۰ ویدیو ۵ تا ۷ دقیقه‌ای برای دو گروه سنی ۷ تا ۹ سال و ۱۰ تا ۱۲ سال می‌شود که به صورت رایگان قابل مشاهده است. جزئیات و سرفصل‌های این دوره آموزشی را از اینجا بخوانید.

