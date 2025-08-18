خبرگزاری کار ایران
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات:

آغاز پروژه ملی مهارت‌های اقتصاد دیجیتال؛ تربیت نیم میلیون نیروی متخصص در دستورکار

آغاز پروژه ملی مهارت‌های اقتصاد دیجیتال؛ تربیت نیم میلیون نیروی متخصص در دستورکار
پروژه ملی تدوین اسناد مهارت‌های اقتصاد دیجیتال با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین آغاز شد؛ طرحی که بر اساس برنامه هفتم توسعه، زمینه آموزش نیم‌ میلیون نفر را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا؛ لیلا محمدی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آغاز اجرای پروژه ملی مهارت‌های اقتصاد دیجیتال خبر داد و اظهار کرد: این طرح در پی تفاهمنامه وزارت ارتباطات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرا درآمده است و بخش مهمی از تکالیف برنامه هفتم توسعه را دنبال می‌کند.

بر اساس این برنامه، تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی پیش‌بینی شده و برای تحقق آن، تدوین استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزش در دستور کار قرار دارد.

محمدی با اشاره به تقسیم وظایف میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای افزود: پژوهشگاه ارتباطات مسئول تدوین اسناد حرفه‌ای در پنج حوزه اینترنت اشیا، رایانش ابری، بلاکچین، واقعیت مجازی و افزوده و امنیت سایبری است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تاکنون پنج نقشه توسعه حرفه و پنج تحلیل حرفه‌ای در این زمینه تهیه و به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شده و در مراحل بعدی استانداردهای آموزشی و مهارتی نیز تدوین خواهد شد.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، اجرای این پروژه توانسته بخشی از اهداف میانی را محقق کند و بستری برای توسعه مهارت‌های آینده و پاسخگویی به نیازهای بازار کار فراهم آورد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
