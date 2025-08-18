به گزارش ایلنا؛ لیلا محمدی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آغاز اجرای پروژه ملی مهارت‌های اقتصاد دیجیتال خبر داد و اظهار کرد: این طرح در پی تفاهمنامه وزارت ارتباطات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرا درآمده است و بخش مهمی از تکالیف برنامه هفتم توسعه را دنبال می‌کند.

بر اساس این برنامه، تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی پیش‌بینی شده و برای تحقق آن، تدوین استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزش در دستور کار قرار دارد.

محمدی با اشاره به تقسیم وظایف میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای افزود: پژوهشگاه ارتباطات مسئول تدوین اسناد حرفه‌ای در پنج حوزه اینترنت اشیا، رایانش ابری، بلاکچین، واقعیت مجازی و افزوده و امنیت سایبری است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تاکنون پنج نقشه توسعه حرفه و پنج تحلیل حرفه‌ای در این زمینه تهیه و به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شده و در مراحل بعدی استانداردهای آموزشی و مهارتی نیز تدوین خواهد شد.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، اجرای این پروژه توانسته بخشی از اهداف میانی را محقق کند و بستری برای توسعه مهارت‌های آینده و پاسخگویی به نیازهای بازار کار فراهم آورد.

انتهای پیام/