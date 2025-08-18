مدیرعامل ایرانسل: توسعه پایدار بدون اصلاح تعرفه ممکن نیست
مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفهها برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایهگذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایهگذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همانطور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در نشستی با جمعی از خبرنگاران تخصصی حوزه فناوریاطلاعات و ارتباطات که بعدازظهر ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، به مطالبه وزیر ارتباطات و رگولاتوری برای ارتقای کیفیت اینترنت، لزوم اصلاح تعرفهها، رفع چالش قطعیهای برق و سرمایهگذاری در تجهیز سایتهای ارتباطی به باتریهای با تکنولوژی بالاتر، واگذاری فرکانس نسل پنج، حمایت از بومیسازی تجهیزات ارتباطی، همکاری شهرداری تهران برای توسعه شبکه فیبر نوری و حل مشکل سایتهای شهری و همکاری با شرکت مخابرات ایران اشاره کرد.
در صورت عدم اصلاح تعرفه، صنعت ارتباطات هم به سرنوشت صنعت برق دچار میشود
مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ارتقای کیفیت اینترنت از مطالبات اصلی وزیر ارتباطات است، تأکید کرد که وزارت ارتباطات، اپراتورها را موظف کرده تا کیفیت شبکه ارتباطی را به طرق مختلف بالا ببرند و این موضوع، جدا از بحث افزایش تعرفهها باید پیگیری شود.
رفیعی با بیان اینکه «کیفیت شبکه، تابع عوامل مختلفی از توسعه زیرساخت تا قطعی برق و تعرفه است»، تصریح کرد: قطعاً تعرفه بر روی توان سرمایهگذاری اپراتور اثر مهمی دارد. با توجه به اینکه تعرفه چند سال است تغییری نداشته، ما به همراه دیگر اپراتورها، مدتی پیش نامهای تنظیم کردیم و درخواست ۷۰ درصد افزایش دادیم. به دلیل افزایش هزینههای اپراتوری از جمله هزینه برق یا هزینه ارزی تأمین تجهیزات، اگر منابع لازم را نداشته باشیم، نمیتوانیم توسعه مناسبی در حوزه زیرساخت بدهیم، پس در ادامه، ارتقای کیفیت هم نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایهگذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایهگذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همانطور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست. این فاصلهای که در مسیر ارتقای زیرساختها ایجاد شده، همراه با رشد شدید تقاضا، فشار زیادی به اپراتور تحمیل کرده است.
مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایهگذاری کمک میکند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیمگیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغهها و مشکلات ما را میداند، تحلیلهای ما را شنیده و در حال بررسی است.
باتری، راهکار مناسبی برای قطعی مداوم برق نیست
رفیعی در ادامه درباره تأثیر قطعیهای برق بر روی شبکه ارتباطی توضیح داد: ما قطعی برق را طی سه سال گذشته تجربه کردهایم. امروز حدود ۱۰ درصد از ترافیک روزانه به خاطر قطعیهای برق از دست میرود. این، معادل آن است که دو درصد از کل سایتهای ما ۲۴ ساعته خاموش و از مدار خارج باشند.
وی افزود: باتریهای سایتهای ارتباطی اپراتورها، اگر کاملاً سالم و نو باشد، در حالت فول تکنولوژی، حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار میکنند. اگر عمر باتری کمتر شود، این زمان به ۳۰ تا ۱۵ دقیقه کاهش مییابد. باتری ۲۴ ساعت وقت نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و قطعی مجدد در این میان و شارژ شدنهای متناوب، باعث کاهش عمرش میشود. اصولاً باتری راهکار نیست، بلکه ابزار پشتیان است تا اگر به صورت موردی برق قطع شد، بتواند اتصال را نگه دارد. وقتی برق یک سایت میرود، به دلیل اینکه سایتها به هم زنجیروار متصل هستند، ممکن است برق مجموعهای از سایتها قطع شود.
فرکانس، شاهراه آینده اپراتورها است
رفیعی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری فرکانسهای نسل پنج، تأکید کرد: فرکانس، شاهراه اصلی اپراتورها است و آینده آنها را رقم میزند. در جریان مزایده انجام شده، دو پهنه فرکانسی وجود داشت و سه شرکتکننده حضور داشتند؛ بنابر این طبیعی بود که یک شرکت حذف شود. ما بر اساس مطالعات جهانی، روند تکنولوژی و شرایط بهکارگیری فرکانس، قیمت قابل دفاعی را پیشنهاد دادیم. در این رقابت، ما اپراتورها منابعمان را از دست دادیم و منابعی که میتوانستیم صرف توسعه شبکه بکنیم را برای یک رقابت منفی هزینه کردیم.
وی افزود: از طرف دیگر، ایرانسل بازیگر اصلی حوزه دیجیتال کشور است، بنابر این محروم کردن شرکت ایرانسل به نفع کشور نبود. با مساعدت آقای وزیر، در چارچوب قانونی، پهنه ۱۰۰ مگاهرتزی جدیدی در حوزه 5G به ایرانسل اختصاص داده شد و اکنون، به لحاظ میزان فرکانس لازم برای توسعه، عقب نیستیم.
مشکل جمعآوری سایتها با هماهنگی شهرداری حل میشود
مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسش دیگری درباره جمعآوری سایتهای شهری توسط شهرداری تهران، توضیح داد: برخی سایتهای ما زمانی تأسیس شدند که هیچ لایحهای برای ساماندهی سایتهای ارتباطی وجود نداشت. سال ۹۴ در شهر تهران، آییننامهای برای احداث دکلها تصویب شد. از آن زمان، تعدادی از سایتهای ما مشمول احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شد. با توجه به اینکه برخی از مفاد این احکام، خلاف موضوعات فنی بود، ما درخواستی برای بازنگری به شهرداری و شورای شهر دادیم و حدود یک سال است که منتظر پاسخ هستیم.
وی افزود: در این میان، باید به طور ویژه، از حمایتهای وزیر محترم ارتباطات و شهردار محترم تهران یاد کنیم؛ زیرا اگر همراهی ایشان نبود، توسعه ارتباطی امروز تهران به کندی پیش میرفت. در نهایت، امروز طی جلسهای با حضور وزیر ارتباطات و شهردار تهران، توافق شد برای برخی سایتها، جریمه پرداخت کنیم و برخی دیگر، با اصلاحات پیشنهادی در لایحه، تعیین تکلیف و در چارچوب قوانین، موضوع حل شود.