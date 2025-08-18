محمد صالح تناور، مدیر امور بانک ها و مشتریان خاص شرکت ایرانکیش در گفتوگو با رادیو تهران؛
توسعه دستگاههای مجهز به پرداخت غیرتماسی یک ضرورت است
محمد صالح تناور، مدیر امور بانک ها و مشتریان خاص شرکت ایرانکیش در گفتوگو با رادیو تهران با اشاره به اهمیت تأمین امنیت فضای دیجیتال در حوزه پرداختهای بانکی گفت: یکی از راهکارهای نوینی که در کشور ما نیز به اجرا درآمده، پرداخت هوشمند همراه بانکی است.
در این روش بدون نیاز به کارت فیزیکی، تنها با اطلاعات کارت بانکی و از طریق اپلیکیشنهای معتبر، کاربران میتوانند پرداختهای خود را انجام دهند. فرآیند استفاده نیز به این شکل است که اطلاعات کارت بانکی در برنامه ثبت میشود و پس از تأیید مالکیت کارت، امکان پرداخت فراهم میگردد. هنگام خرید، کافی است تلفن همراه در کنار دستگاه کارتخوانی که قابلیت پرداخت غیرتماسی (NFC/EMV) دارد قرار گیرد تا تراکنش انجام شود. در این روش دیگر نیازی به کشیدن کارت فیزیکی نیست.
وی افزود: از نظر امنیت نیز این شیوه بسیار مطمئنتر است، چراکه امکان کپی کردن کارتها یا نیاز به وارد کردن رمز در مقابل فروشنده از بین میرود. علاوه بر این، کاهش هزینههای صدور کارت بانکی نیز از دیگر مزایای این روش است.
تناور در عین حال به چالشهای این فناوری نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه روند توسعه پایانههای فروشگاهی مجهز به پرداخت غیرتماسی در کشور آغاز شده، اما هنوز همه بانکها به این شبکه متصل نیستند و تمامی پایانههای فروشگاهی نیز به این قابلیت مجهز نشدهاند اما این موضوع یک ضرورت است. البته بر اساس برنامهریزیهای بانک مرکزی و شرکت شاپرک، ظرف چند ماه آینده تعداد این پایانهها افزایش خواهد یافت.