معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
جمعآوری دکلهای مخابراتی، پوشش موبایل را تهدید میکند
معاون رگولاتوری هشدار داد: جمعآوری سایتهای مخابراتی اپراتورها بر اساس احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مشکلات شبکه ارتباطی کشور را تشدید کرده و موجب افت کیفیت خدمات موبایل خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ سید محمد امامی، معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به چالشهای متعدد اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: در شرایطی که شبکه ارتباطی کشور با قطعیهای روزانه بیش از چهار ساعت برق، تحریم تجهیزات مخابراتی و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند، جمعآوری دکلهای مخابراتی اپراتورها بهمعنای ضربه مضاعف به کیفیت خدمات ارتباطی است.
وی توضیح داد: برخی از این احکام مربوط به سالهایی است که شورای شهر تهران هنوز مصوبه مشخصی برای نصب سایتهای مخابراتی نداشت و اپراتورها ناچار بودند برای اجرای تعهدات پوششی خود دکلها را نصب کنند.
امامی افزود: از زمان صدور تعدادی از این احکام بیش از ۱۵ سال میگذرد و امروز اجرای آنها دیگر منطقی نیست.
به گفته معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در حال حاضر برای جمعآوری ۳۰۰ سایت ایرانسل، ۳۳۵ سایت همراه اول و ۱۸۰ سایت رایتل در تهران حکم صادر شده است.
وی تأکید کرد: این در حالی است که بر اساس تصمیم شورای تأمین استان، اجرای احکام ماده ۱۰۰ باید حداقل شش ماه به تعویق بیفتد و انتظار میرود شهرداری با رویکرد تعاملی به جای فشار مستقیم، زمینه حل مسئله را فراهم کند.