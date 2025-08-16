خبرگزاری کار ایران
به میزبانی فن‌بازار منطقه‌ای مازندران؛

بیست‌وچهارمین نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور برگزار می‌شود

بیست‌وچهارمین نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور برگزار می‌شود
شبکه فن‌بازار ملی ایران بیست و چهارمین نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور را در روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ به میزبانی فن‌بازار منطقه‌ای مازندران برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا؛ شبکه فن‌بازار ملی ایران بیست و چهارمین نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور را در روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ به میزبانی فن‌بازار منطقه‌ای مازندران در شهر ساری برگزار می‌کند.

این رویداد ملی با حضور مدیران فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی، کارگزاران تجارت فناوری و مدیران استانی برگزار می‌شود و بستری مناسب برای تقویت شبکه‌سازی، تبادل تجربیات و هم‌افزایی میان فعالان عرصه تجارت فناوری کشور فراهم می‌کند.

در این نشست، موضوعاتی ازجمله انتقال و ارائه تجربیات موفق، بررسی آخرین برنامه‌های شبکه فن‌بازار ملی ایران و شبکه‌سازی اعضای زیست‌بوم نوآوری و فناوری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نشست‌های سراسری فن‌بازارها که هر ۶ ماه یک‌بار برگزار می‌شوند، نقش مهمی در مرور موفقیت‌ها، شناسایی چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد شبکه فن‌بازارها ایفا کرده و گامی مؤثر در توسعه تجارت فناوری در کشور به شمار می‌آیند.

شبکه فن‌بازار ملی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ابلاغیه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری وظیفه ایجاد توسعه و ساماندهی فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور را عهده‌دار است.

همچنین این شبکه بر اساس آیین‌نامه ایجاد و راهبری فن‌بازارها و کارگزاران تجارت فناوری که به تایید معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیأت امنای پارک فناوری پردیس رسیده است، ساماندهی کارگزاران تجارت فناوری و ایجاد بانک اطلاعات فناوری کشور را عهده‌دار است.

شبکه فن‌بازار ملی ایران بر اساس ماده ۲۵ مصوبه هیأت وزیران در خصوص ایجاد منطقه بین‌المللی ایران، وظیفه راه‌اندازی تالار معاملات فناوری کشور، ایجاد و ساماندهی کارگزاران تجارت فناوری در سطح ملی و بین‌المللی و نیز توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور را عهده‌دار است.

بیست‌وچهارمین نشست سراسری فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور برگزار می‌شود

