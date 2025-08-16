خبرگزاری کار ایران
هوش مصنوعی و چالش انرژی؛ ChatGPT چقدر برق می‌سوزاند؟

استفاده از ChatGPT و دیگر هوش مصنوعی‌ها برای کاربران رایگان است؛ اما تولید و پردازش این فناوری‌ها برق زیادی مصرف می‌کند.

به گزارش ایلنا؛ استفاده از ChatGPT و دیگر هوش مصنوعی‌ها برای کاربران رایگان است؛ اما تولید و پردازش این فناوری‌ها برق زیادی مصرف می‌کند. آموزش مدل GPT-3 توسط OpenAI حدود ۱۳۰۰ مگاوات‌ساعت برق نیاز داشته؛ که این به اندازه مصرف سالانه بیش از ۱۰۰ خانواده آمریکایی است.

هر پاسخ هوش مصنوعی نیازمند پردازش سنگین است و هزاران سرور مجهز به پردازنده‌های گرافیکی قدرتمند برای اجرای آنها روشن هستند. مصرف روزانه ChatGPT به صدها مگاوات‌ساعت می‌رسد و معادل انرژی هزاران خانوار آمریکایی است.

با توجه به برنامه‌های آینده تولید سرورهای AI، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷، مصرف برق سرورهای هوش مصنوعی به ۸۵ تا ۱۳۴ تراوات‌ساعت برسد؛ رقمی که از مصرف برق سالانه کشورهایی مانند هلند و سوئد بیشتر است.

این واقعیت نشان می‌دهد که فناوری‌های رایگان هوش مصنوعی، پشت پرده هزینه‌های انرژی و محیط زیستی عظیمی دارند که نیازمند مدیریت و توجه جدی است.

