تحول دیجیتال در برونئی؛ از نفت تا نوآوری فناورانه

به گزارش ایلنا؛ برونئی، کشوری کوچک در جنوب شرق آسیا که سال‌ها به درآمدهای نفت و گاز متکی بود، اکنون آینده اقتصادی خود را در فناوری‌های نوین جستجو می‌کند.

دولت این کشور با تدوین طرح «اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۵» بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، آموزش نیروی انسانی و صنایع هوشمند تمرکز کرده تا مسیری تازه در افق «جامعه دیجیتال آسه‌آن ۲۰۴۵» ترسیم کند.

تحول دیجیتال برونئی بر چهار محور «حکمرانی هوشمند»، «جامعه هوشمند»، «کسب و کار دیجیتال» و «محیط ‌زیست پایدار» بنا شده است. این چارچوب علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، زمینه رشد استارت‌آپ‌ها، تجارت الکترونیک و نوآوری‌های فناورانه را فراهم می‌کند. بیش از ۹۸ درصد جمعیت این کشور به اینترنت متصل هستند و با راه‌اندازی اینترنت 5G در سال ۲۰۲۳، جایگاه برونئی در میان کشورهای منطقه تقویت شده است.

هرچند زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته هستند، اما فرهنگ دیجیتال مردم همچنان با چالش‌هایی همراه است. ترجیح بخشی از جامعه به استفاده از پول نقد و محدودیت اندازه بازار داخلی، مانعی برای گسترش سریع فناوری‌های مالی و تجارت آنلاین محسوب می‌شود. با این حال، دولت تلاش دارد با حمایت از مراکز نوآوری و ایجاد اکوسیستم استارت‌آپی، این شکاف رفتاری را کاهش دهد.

یکی از مسیرهای راهبردی برونئی تمرکز بر حوزه‌هایی خاص است. دیجیتال‌سازی گواهینامه‌های حلال و ایجاد بازار جهانی برای محصولات حلال می‌تواند این کشور را به بازیگری مهم در اقتصاد اسلامی بدل کند. همچنین بهره‌گیری از فناوری در گردشگری سلامت و خدمات پزشکی از راه دور، فرصتی تازه برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است.

برونئی اگرچه در مقایسه با کشورهای بزرگی مانند اندونزی یا ویتنام بازار گسترده‌ای ندارد؛ اما همین ابعاد کوچک سبب شده سیاست‌های فناورانه با سرعت و انعطاف بیشتری اجرا شوند. ترکیب چابکی ساختاری، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های دیجیتال و همکاری منطقه‌ای می‌تواند این کشور را به الگویی برای دیگر کشورهای کوچک در مسیر دیجیتال‌سازی تبدیل کند.

انتهای پیام/