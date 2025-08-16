نخستین وزارتخانه هوش مصنوعی در اروپا در راه است؟

به گزارش ایلنا؛ آلبانی با هدف اصلاح ساختار حکمرانی و تسریع روند پیوستن به اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را به ابزاری راهبردی در مبارزه با فساد بدل کرده است. ادی راما نخست‌وزیر این کشور حتی احتمال تأسیس نخستین وزارتخانه تمام‌هوشمند را مطرح کرده و از هوش مصنوعی به‌عنوان «کارمند دولتی بی‌فساد و خستگی‌ناپذیر» یاد کرده است.

این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که فساد سیاسی در آلبانی ریشه‌دار است و رهبران پیشین این کشور با پرونده‌های قضائی درگیرند. منتقدان داخلی هشدار داده‌اند که بدون اصلاح زیرساخت‌های فسادزا، بهره‌گیری از فناوری تنها فساد را به فضای دیجیتال منتقل می‌کند و شفافیت واقعی محقق نخواهد شد.

با وجود انتقادات، دولت آلبانی پروژه‌های متعددی را آغاز کرده است؛ از جمله استفاده از هوش مصنوعی در کنترل مناقصات عمومی، تحلیل تراکنش‌های مالیاتی و گمرکی، شناسایی مزارع غیرقانونی و حتی کاهش تصادفات رانندگی با کمک فناوری تشخیص چهره و ارسال هشدارهای بلادرنگ به رانندگان.

همچنین تیرانا با همکاری «میرا موراتی» از مدیران پیشین اوپن‌ای‌آی، هوش مصنوعی را در روند مذاکرات با بروکسل به‌کار گرفته است و دولت امیدوار است تطبیق قوانین ملی با مقررات اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۲۷ تکمیل کند؛ فرآیندی که برای کشورهای دیگر مانند کرواسی سال‌ها طول کشیده است.

با وجود این چشم‌انداز جاه‌طلبانه، کارشناسان نسبت به ظرفیت واقعی آلبانی تردید دارند. کمبود زیرساخت، دانش فنی و منابع مالی جدی‌ترین موانع اجرای این تحولات عنوان شده است. با این حال، دولت تأکید دارد که آینده حکمرانی دیجیتال گریزناپذیر است و مردم باید آماده پذیرش تغییر باشند.

