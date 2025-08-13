دیدار مدیرعامل ایران کیش با سرپرستی بانک تجارت آذربایجان غربی

در این جلسه حسین باقرلو، مدیر استان بانک تجارت، معاونان مدیریت استانی بانک، حمزه آقابابایی مدیرعامل و امیر امیدوار معاون عملیات پذیرندگان شرکت ایران کیش حضور داشتند. همچنین روسای دفاتر ایران‌کیش در مرکز و شمال این استان نیز از دیگر اعضای حاضر در جلسه بودند.

در این نشست، مسئولین بانک تجارت استان ضمن ارائه نکاتی در خصوص عملکرد جاری، انتظارات خود را در پروژه‌های B2C و B2v مطرح کردند . همچنین از سوی ایران‌کیش، گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پرداخت، برنامه‌های پیش‌رو از جمله تمرکز بر بازارهای هدف جدید و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بانک تجارت و اقدامات انجام‌شده در این رابطه ارائه شد.

در پایان جلسه، بازدیدی نیز از محل جدید ساختمان بانک تجارت استان صورت گرفت.