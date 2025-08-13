خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار مدیرعامل ایران کیش با سرپرستی بانک تجارت آذربایجان غربی

دیدار مدیرعامل ایران کیش با سرپرستی بانک تجارت آذربایجان غربی
کد خبر : 1673254
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه مشترک میان مدیران ارشد شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با سرپرستی بانک تجارت در استان آذربایجان غربی، برگزار شد.

در این جلسه حسین باقرلو، مدیر استان بانک تجارت، معاونان مدیریت استانی بانک، حمزه آقابابایی مدیرعامل و امیر امیدوار معاون عملیات پذیرندگان شرکت ایران کیش حضور داشتند. همچنین روسای دفاتر ایران‌کیش در مرکز و شمال این استان نیز از دیگر اعضای حاضر در جلسه بودند.

در این نشست، مسئولین بانک تجارت استان ضمن ارائه نکاتی در خصوص عملکرد جاری، انتظارات خود را در پروژه‌های B2C و B2v مطرح کردند . همچنین از سوی ایران‌کیش، گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پرداخت، برنامه‌های پیش‌رو از جمله تمرکز بر بازارهای هدف جدید و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بانک تجارت و اقدامات انجام‌شده در این رابطه ارائه شد.

در پایان جلسه، بازدیدی نیز از محل جدید ساختمان بانک تجارت استان صورت گرفت.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور