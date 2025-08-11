۳ قابلیت کاربردی که با iOS 26 به گوشیهای اپل اضافه میشوند
گوشیهای اپل با ویژگیهای جدید و جالبی که بهزودی در iOS 26 ارائه میشوند، کاربردیتر خواهد شد.
ایلنا: iOS 26 طراحی جدیدی به نام Liquid Glass را معرفی کرد، اما این بروزرسانی قابلیتهای جدید دیگری نیز دارد که شاید توجه کمی به آنها جلب شده باشد.
در ادامه به بررسی سه ویژگی کوچک iOS 26 میپردازیم که احتمالاً از دید شما پنهان مانده باشند.
iOS 26 در سپتامبر (شهریور و مهر ۱۴۰۴) منتشر خواهد شد، اما کاربران میتوانند برای تست بتای عمومی آن به صورت رایگان ثبتنام کنند. قبل از انجام هر اقدامی، حتماً از اطلاعات آیفون خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
iOS 26 به کاربران اجازه میدهد تا نسخهی دیجیتال گذرنامهی خود را روی گوشی آیفون ایجاد کنند. پس از ایجاد Digital ID در اپلیکیشن Apple Wallet، میتوانید آن را برای تأیید هویت در برخی از ایستگاههای TSA هنگام سفر داخلی استفاده کنید. توجه داشته باشید که این نسخهی دیجیتال جایگزین گذرنامهی فیزیکی محسوب نمیشود و برای سفرهای بینالمللی قابل استفاده نیست.
بهنوشتهی مکرومرز، ویژگی امنیتی Digital Passport، خصوصی و مطابق با استاندارد REAL ID است.
iOS 26 به کاربران آیفون این امکان را میدهد که ویدئوها را بهصورت بیسیم از طریق AirPlay به صفحهی CarPlay منتقل کنند. برای حفظ ایمنی، پخش ویدئو فقط زمانی که خودرو پارک شده باشد، فعال خواهد شد تا جلوی حواسپرتی هنگام رانندگی گرفته شود.
این ویژگی به زمان بیشتری برای گسترش نیاز دارد و شرکتهای خودروسازی باید از CarPlay با پشتیبانی از AirPlay Video استفاده کنند.