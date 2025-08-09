رایتل، همقدم همیشگی صدای حقیقت

خبرگزاری کار ایران
شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌مناسبت روز خبرنگار، بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی هدیه خبرنگاران را فعال کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، هم‌زمان با ۱۷ مردادماه؛ روز خبرنگار، پرسرعت‌ترین اپراتور اینترنت همراه کشور به‌منظور قدردانی از تلاش‌ها و زحمات فعالان عرصه اطلاع‌رسانی، بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی را برای خبرنگاران فعال کشور در نظر گرفته است.

این بسته هدیه از تاریخ ۱۷ مرداد فعال شده و خبرنگاران می‌توانند با بهره‌مندی از آن، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در مسیر تولید و انتشار اخبار تسهیل کنند.

این اپراتور تلفن همراه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «خبرنگاران وجدان آگاه جامعه و نقش‌آفرینان اصلی در جریان‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی هستند. این هدیه، نمادی کوچک از قدردانی رایتل از تلاش‌های بی‌وقفه و مسئولانه این قشر فرهیخته است.»

گفتنی است؛ این بسته ویژه، در حساب کاربری خبرنگاران واجد شرایط فعال شده و تا پایان دوره اعلام‌شده قابل استفاده خواهد بود.

 

