رایتل، همقدم همیشگی صدای حقیقت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، هم‌زمان با ۱۷ مردادماه؛ روز خبرنگار، پرسرعت‌ترین اپراتور اینترنت همراه کشور به‌منظور قدردانی از تلاش‌ها و زحمات فعالان عرصه اطلاع‌رسانی، بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی را برای خبرنگاران فعال کشور در نظر گرفته است.

این بسته هدیه از تاریخ ۱۷ مرداد فعال شده و خبرنگاران می‌توانند با بهره‌مندی از آن، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در مسیر تولید و انتشار اخبار تسهیل کنند.

این اپراتور تلفن همراه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «خبرنگاران وجدان آگاه جامعه و نقش‌آفرینان اصلی در جریان‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی هستند. این هدیه، نمادی کوچک از قدردانی رایتل از تلاش‌های بی‌وقفه و مسئولانه این قشر فرهیخته است.»

گفتنی است؛ این بسته ویژه، در حساب کاربری خبرنگاران واجد شرایط فعال شده و تا پایان دوره اعلام‌شده قابل استفاده خواهد بود.

انتهای پیام/