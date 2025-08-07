تماشای لنز ایرانسل در ماراتن تابستانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، «لنز»، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با برگزاری جشنواره تابستانی، این امکان را برای کاربران فراهم کرده است تا با تماشای فیلم، سریال و مسابقات ورزشی، امتیاز کسب کنند و با تبدیل امتیازهای خود در «لنزکلاب»، شانس برنده شدن در قرعه‌کشی جوایز متنوع این ماراتن را افزایش دهند.

در این جشنواره که تا پایان تابستان (۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴) ادامه دارد، کاربران تمامی اپراتورهای تلفن‌همراه کشور می‌توانند بدون نیاز به خرید اشتراک، به محتوای متنوع و سرگرم‌کننده لنز دسترسی داشته باشند و با تماشای برنامه‌ها، در قرعه‌کشی جوایز این کمپین تابستانی شرکت کنند.

در این ماراتن، کاربران به ازای هر ۳۰ دقیقه تماشای برنامه، ۴۰ امتیاز دریافت می‌کنند. حداقل زمان تماشای بی‌وقفه برای دریافت امتیاز، ۱۰ دقیقه است و امتیازها تنها در صورتی محاسبه می‌شوند که کاربر وارد حساب کاربری خود شده باشد.

علاوه بر تماشای محتوا، شرکت در مسابقات پیش‌بینی و سؤال و جواب نیز، از دیگر راه‌های افزایش امتیاز در این کمپین است. درنهایت، امتیازهای کسب‌شده، به‌صورت هفتگی و هر پنجشنبه در صفحه کاربری لنزکلاب قابل مشاهده است.

کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت لنز، وارد ماراتن تابستانی شوند و شانس خود را برای دریافت جوایز یک دستگاه تلویزیون LED سامسونگ، یک کنسول بازی Nintendo، یک عدد اسکوتر و سه جایزه نقدی پنج میلیون تومانی و سه جایزه سه میلیون تومانی افزایش دهند. اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه، دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…)، پخش زنده انواع رویداد (شامل رویدادهای علمی، آموزشی، انگیزشی) و… به عنوان پلتفرم پخش محتوا و زیرساخت توزیع محتوا، بر روی گوشی تلفن همراه، تلویزیون یا سایت لنز، دسترسی داشته باشند.

