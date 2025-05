«آچاره» بیش‌ از ۳ میلیون کاربر دارد

به گزارش ایلنا؛ حامد تاج‌الدین، بنیانگذار «آچاره» در مراسم روز کارگر این پلت‌فرم گفت: این تصویر را شما رقم زدید و این باعث شده است که مشتریان دفعه دوم نیز تمایل داشته باشند این خدمت را از آچاره بگیرند. حالا ممکن است در همان رسته خدماتی که سفارش اول را گذاشتند یا اینکه آن تجربه به قدری خوب بوده که برای دفعه بعدی وقتی سراغ آچاره می‌روید، به تمام نیازهایشان فکر کنند و این رشد و اعتبار برند آچاره عملاً با شماست.

وی افزود: برند آچاره واقعاً وب‌سایت و اپلیکیشن نیست. شما هستید که وقتی در می‌زنید و وارد خانه مردم می‌شوید، نحوه صحبت کردنتان، نحوه کار انجام دادنتان و نحوه تعامل با مشتری وقتی مشکلی پیش می‌آید، همه این‌ها آن برند آچاره را می‌سازد. ما واقعاً این را صمیمانه می‌گویم. دوستان، بر خلاف برخی از پلتفرم‌ها، مثلاً شما اسنپ فود را در نظر بگیرید. وقتی اسنپ فود را استفاده می‌کنیم، اگر شما یک سفارشی بگذارید و رستوران غذا را دیر بفرستد یا غذا سرد باشد یا مزه خوبی نداشته باشد و کیفیت مناسبی نداشته باشد، حس ما به سمت آن رستوران می‌رود. خیلی به اسنپ فود خرده نمی‌گیریم، اما برای آچاره این‌گونه نیست.

تاج‌الدین اضافه‌کرد: هر یک از ما، چه ماهی که در اینجا هستیم و چه شما عزیزان در هر دسته خدماتی که به آچاره مراجعه می‌کنید، فقط آچاره را می‌بینند و نمی‌گویند فلان متخصص؛ می‌گویند از آچاره یک نفر آمد و کارش را خوب انجام داد.

او گفت: همین مسئله باعث می‌شود که تصویر برند ما، آن هویت ما ساخته شود. می‌خواهم بگویم که آن هویت هر روز مانند یک تابلوی نقاشی است که قلمو در دست شما عزیزان است. روزی ده هزار بار این پیکسل‌ها دارد رقم می‌خورد که چه رنگی باشد و چه نقشی داشته باشد. هر یک تجربه خوب، آن تصویر را زیباتر می‌سازد و به تبع آن، حتی یک تجربه بد نیز ممکن است یک پیکسل خراب یا یک پیکسل رنگ بد باشد.

تاج‌الدین تصریح کرد: اما خوشبختانه عملکردش آن‌قدر خوب بوده که ما هر سال می‌بینیم این جمع بزرگ‌تر می‌شود و مجموعه متخصصین آچاره بزرگ‌تر می‌شود. مثلاً پارسال که با هم صحبت می‌کردیم، حدود دویست هزار نفر خانواده‌مان بودند. امسال که با هم صحبت می‌کنیم، دویست و هفتاد هزار نفر خانواده بزرگ آچاره هستید که شما عزیزان نمونه‌ای از آن هستید و جزو پرتلاش‌ترین، متعهدترین و حرفه‌ای‌ترین‌ها هستید.

تاج‌الدین علاوه بر جمعیت کارکنان این پلت‌فرم به جمعیت مشتریان نیز اشاره کرد و افزود: از طرف دیگر، جامعه مشتری‌ها را که نگاه می‌کنیم، امروز با ۳ میلیون خانوار روبرو هستیم، نه سه میلیون کاربر. سه میلیون خانواده ایرانی. دلیلی که این مطلب را عرض می‌کنم، این است که ببینید باز دوباره ما را با اپلیکیشن‌های دیگر مقایسه کنید که همه ما روزمره استفاده می‌کنیم.

او تاکید کرد: مثلاً فرض کنید تاکسی اینترنتی. ما همگی در خانه هر کدام یک تاکسی اینترنتی داریم، یکی دیگر همسرم دارد، یکی دیگر مادرم دارد. همه ما برای خودمان یک تاکسی اینترنتی داریم چون ممکن است یک لحظه به آن نیاز داشته باشیم. اما معمولاً آن چیزی که بررسی کردیم برای آچاره، در هر خانواده یکی وجود دارد و برای آن خانواده سفارشات مرتبط به آچاره را می‌گذارند، پیگیری می‌کنند، کاری انجام می‌شود و پرداخت خود را انجام می‌دهند. گاهی اوقات مواردی داریم که این بیشتر از یک خانواده هم هست.

تاج‌الدین همچنین توضیح داد: مثلاً من خودم بارها گفتم که هم برای خانواده خودم می‌گذارم، هم برای مادرم، هم برای خاله‌ام و هم برای مادربزرگ خدابیامرزم. همه آن‌ها وقتی که سفارشی می‌خواستند از آچاره، به من می‌گفتند و من برایشان سفارشی ثبت می‌کردم. بنابراین من کاربر نیستم. همان‌طور که آن سه میلیون نفر، یعنی ۳ میلیون کاربر نیستند؛ سه میلیون خانواده هستند یا سه میلیون نقطه ارتباط با شما عزیزان، با آن دویست و هفتاد هزار نفر. این تجربه‌های خوبی که روی پلتفرم شکل گرفته و تعاملاتی که با مشتریان شکل گرفته، باعث شده که هر سال این رشد کند و مشتریانی که سفارش‌های بیشتری را به آچاره می‌آورند، افزایش یابند.

تاج‌الدین همچنین به ذکر برخی آمارها از دستمزد برخی رسته‌های خدماتی پرداخت و گفت: مثلاً متخصصانی که در رسته سرویس تعمیر کولر گازی و داکت اسپلیت در تهران کار می‌کردند، به طور میانگین درآمد صد و هجده میلیون تومان در ماه داشتند که این فقط درآمد خودشان بوده و می‌بینید که این تقریباً دو برابر درآمد عزیزانی است که به صورت متداوم در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند.

تاج‌الدین افزود: مثلاً تاکسی اینترنتی من و همه ما احتمالاً با آن‌ها صحبت کرده‌ایم و در تبلیغاتشان نیز هست. مثلاً می‌گویند پنجاه تومن، 20 تومن، 30 تومن. این نشان می‌دهد که چقدر ظرفیت وجود دارد در بستر بزرگ آچاره در رسته‌های مختلف.یا مثلاً در سرویس ساختمان به طور خاص ابنیه، درآمد متخصصان فعال از مرز 200 میلیون تومان گذر کرده و باز هم نشان می‌دهد که چقدر پتانسیل وجود دارد که می‌توان به سمت درآمدهای بیشتر در این فضا رفت.

وی همچنین افزود: از چند تا از برنامه‌های مجموعه به شما بگویم که نوید آینده‌ای روشن را می‌دهد، یکی اینکه به لحاظ جغرافیایی فعالیت پلتفرم را توسعه خواهیم داد. همچنین یکی از جهت‌گیری‌هایی که امسال تصمیم گرفتیم و ان‌شاءالله عملیاتی می‌کنیم، فراهم کردن امکان پرداخت اعتباری برای مشتریان است. شما عزیزان نیز می‌توانید مشتریانی باشید که از خدمات غیر از رسته‌ای که خودتان فعالیت می‌کنید، استفاده کنید و از اعتباری که آچاره به شما تخصیص می‌دهد، بهره‌مند شوید.

تاج‌الدین ادامه داد: برای مثال؛ اگر بخواهید خدمتی برای نوسازی خانه‌تان انجام دهید و مبلغ آن 200 میلیون تومان باشد، ما شرایطی را فراهم می‌کنیم که این پرداخت در اقساط انجام شود. این سرویس در برنامه‌مان است که به همه مشتریان ارائه شود و شما عزیزان که برای ما بسیار ارزشمند هستید، می‌توانید از آن بهره‌مند شوید.

او گفت: موضوع دیگری که می‌تواند برای شما جذاب باشد، ورود به بازارهای بیرون از ایران است. البته این در مراحل اولیه قرار دارد، اما ما به آن به شدت فکر کرده‌ایم. مزیت این امر برای شما این است که اگر ما فعالیت‌مان را در کشورهای همسایه آغاز کنیم، عزیزانی که در اینجا یک کارنامه موفق دارند، می‌توانند فعالیت‌های خود را با در نظر گرفتن ضوابط لازم برای کار در آن محیط‌ها گسترش دهند.

تاج‌الدین خاطر نشان کرد: این برنامه میان‌مدت ما است و نیازمند بررسی‌های دقیق است، اما ما جدی به آن نگاه می‌کنیم و ان‌شاءالله اگر اتفاق بیفتد، حتماً به شما اطلاع می‌دهیم. هدف ما رشد دادن این مجموعه و رساندن خدمات به تعداد بیشتری از کاربران است.

او افزود: در نهایت، یکی از کارهایی که به‌طور جسته و گریخته درباره‌اش صحبت کرده‌ایم، عرضه اولیه شرکت در بورس تهران است. ما صحبت‌های اولیه را با سازمان بورس و بورس تهران داشته‌ایم. مدیرعامل بورس تهران موفقیت‌های اولیه را کسب کرده و این همه برای این است که اگر این اتفاق بیفتد، حس تعلق و افتخار برای همه اعضا یک ارزشمند است و تجربه‌ای برای ما خواهد بود که فرصتی فراهم می‌کند تا این پلتفرم را به یک پلتفرم ملی تبدیل کنیم.

تاج‌الدین تصریح کرد: به‌علاوه، یکی از عزیزان خبرنگار قبل از شروع برنامه با من صحبت می‌کرد و می‌پرسید چرا در این حوزه فقط آچاره بیشتر به گوش می‌آید؟ به خاطر این است که آچاره تبدیل به یک برند ملی شده است. واقعاً فعالیت آچاره و بازارهایی که توانسته به آن‌ها دسترسی پیدا کند، در کل ایران گسترده است و جزو برندهایی است که از طرف حاکمیت حساب زیادی بر آن باز می‌شود.

او خاطر نشان کرد: حالا می‌خواهم چند لحظه درباره خود شما صحبت کنم. عزیزان، من می‌خواهم به شما بگویم که شما واقعاً شغل ساده‌ای ندارید. اثر بزرگی دارید، پس سادگی شغلتان را نادیده نگیرید. پارسال نیز این نکته را با شما در میان گذاشتم، ولی به نظرم اینقدر ارزشمند است که دوباره یادآوری کنم. شاید در نگاه اول شما یک خدمت فنی یا تخصصی ارائه می‌دهید، اما در واقع دارید یک مشکل را از زندگی یک انسان حل می‌کنید. این واقعاً کار ارزشمندی است.

تاج‌الدین گفت: باید به این موضوع فکر کنیم. این یعنی معنای کار ما و ما می‌توانیم برای خودمان معانی متفاوتی داشته باشیم. اما من از شما می‌خواهم که این معنا را به بهترین شکل برای خودتان ببینید. شما فقط شیر آب تعمیر نمی‌کنید، بلکه به یک خانواده آرامش می‌بخشید. شما تنها کولر نصب نمی‌کنید، بلکه روز گرم کسی را به یک روز راحت تبدیل می‌کنید. شما منزل افراد را نقاشی نمی‌کنید، بلکه به زندگی هموطنان‌تان رنگ می‌دهید. شما سرم تزریق نمی‌کنید، بلکه انسانی را از رنج می‌رهانید.

او افزود: این یعنی معنا. این یعنی کاری که ما انجام می‌دهیم واقعاً نمود دارد در دنیای بیرونی و نمودش برای انسان‌هاست. مهم‌ترین بخش این است که کیفیت زندگی آن‌ها و تجربه‌شان از زندگی را بهبود می‌بخشد. اگر این‌گونه به موضوع نگاه کنیم، هر یک کاری که ما انجام می‌دهیم، انگار کل کارهای ما در زندگی است. آن‌ها می‌گویند Out of your comfort zone. به این معنا که شما یک کار کوچک را انجام می‌دهید و سازنده آن روشید که همه کارها را انجام می‌دهید. هر یک کار مهم می‌شود.

تاج‌الدین تصریح کرد: ما باید خود را در نظر بگیریم، زیرا آن یک کار، انگار کل زندگی ماست. اگر بهترین خود را ارائه دهیم، ممکن است در همان زمان نتیجه‌اش را نبینیم، اما سخت‌کوشی و تلاش در درازمدت دیده می‌شود و نتیجه می‌دهد. حالا هر کاری که باشد. ما یک استادی داشتیم در دانشگاه شریف. می‌دانید که ما هم‌بنیان‌گذارها هر سه دانشجوی برق بودیم و استادهای سخت‌گیر داشتیم.

او ادامه داد: یک استادی داشتیم که می‌گفت "آقا، هر کاری دوست دارید بکنید، اما در هر کاری که انجام می‌دهید، بهترین آن کار باشید." اگر ماست‌بندی راه انداختید، بهترین ماست را تولید کنید که از چهار محله آن طرف‌تر هم شناخته شوید.

تاج‌الدین ادامه داد: ولی نکته حرف او این بود که هر کاری می‌کنید، سعی کنید بهترین خود را ارائه دهید و نتیجه‌اش را خواهید دید. در آچاره، وقتی بهترین باشید، آن ریتینگ‌ها و نظرات جلب می‌شود و این باعث می‌شود که کارهای بیشتری به موفقیت برسند و انواع و اقسام تشویق‌ها و پاداش‌ها برای شما به ارمغان بیاید که خودتان بهتر از من می‌دانید.

او گفت: در نهایت، می‌خواهم بگویم که ما در آچاره یک تیم هستیم و با هم یک هدف مشترک داریم؛ آن هدف مشترک، ساختن تجربه‌ای متفاوت برای مردم و ساختن آینده‌ای روشن برای خودمان است. هیچ موفقیتی اتفاقی نیست و موفقیت شما هم حاصل انتخاب‌های درست و سخت‌کوشی شماست. به خودتان افتخار کنید، زیرا ما به شما افتخار می‌کنیم.

