بررسی گلکسی S25 و S25 پلاس سامسونگ

از دیگر موارد کاربرد Now Brief می‌توان به ارائه‌ای از وضعیت خواب و فعالیت‌های روز گذشته در صبح هر روز، نمایش آب‌وهوا و محتواهای پیشنهادی اشاره کرد؛ البته در مدتی که گوشی را در اختیار داشتم به‌جز آب و هوا هیچ کارت دیگری نشان داده نمی‌شد که احتمالا به خالی‌بودن گوشی از هر گونه اطلاعات و کافی‌نبودن آمار استفاده برمی‌گردد. درحال‌حاضر این بخش می‌تواند طیف وسیعی از کارت‌ها و محتواهای مختلف را به‌ کاربر ارائه دهد. هر زمان این بخش به‌روزرسانی شود، در نوار Now Bar روی لاک اسکرین یا ویجت هوم اسکرین به‌کاربر اطلاع داده می‌شود.