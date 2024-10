راهکارهای سازمانی ایرانسل، هم‌سفر مسیر تحول دیجیتال

ایرانسل با ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای سازمانی نوین و زیرساخت ابری پیشرفته، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بتوانند به‌طور موثر و کارآمد در مسیر دیجیتالی شدن قدم بردارند و به اهداف خود دست یابند. ازجمله کاربردی‌ترین محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل که به پیشبرد مسیر تحول دیجیتال صنایع کمک ی‌کند، سرویس زیرساخت ابری (IaaS) است.

زیرساخت ابری ایرانسل (IaaS)، یک راهکار پیشرفته و قابل اعتماد برای مدیریت سرورها و داده‌های کسب‌وکارها است که از اجزایی مانند پردازشگرهای مجازی (vCPU)، حافظه مجازی (vRAM)، فضای ذخیره‌سازی، امکانات شبکه‌ای و امنیتی، در قالب سرورهای مجازی و تکنیک‌های نرم‌افزاری تشکیل شده است که به‌ صورت آنی و آنلاین در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که تمامی منابع و قابلیت‌ها در این سرویس ابری از طریق داشبورد سلف سرویس در دسترس مشترکان قرار می‌گیرد و آن‌ها این امکان را دارند تا منابع پردازشی خود را به‌صورت کاملا منعطف مدیریت کنند. همچنین تنوع بالایی از سیستم‌عامل‌ها در این سرویس وجود دارد که به کاربران امکان انتخاب و شخصی‌سازی بر اساس نیاز خود را می‌دهد.

مدل قیمت‌گذاری این سرویس، به صورت هزینه به‌ازای مصرف (Pay as you Go) است که هزینه‌ها را بر اساس میزان منابع (Ram، CPU، Disk) تخصیص‌یافته، محاسبه می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند قبل از استفاده، با کمک ماشین حساب موجود در وبسایت، قیمت سرور خود را محاسبه کنند.

زیرساخت ابری ایرانسل و ۲۰ درصد شارژ هدیه

ایرانسل به تازگی و به منظور آگاهی‌بخشی هرچه بیشتر از سرویس خود، به کاربران و کسب‌وکارهایی که تا 30 آبان 1403، سرور مجازی خود را بسازند، ۲۰ درصد شارژ حساب کاربری بیشتر هدیه می‌دهد. این فرصت به کسب‌وکارها امکان می‌دهد با هزینه کمتر، از مزایای گسترده سرویس‌های ابری استفاده کنند.

