واکنش کانون کارگردانان سینمای ایران به مصوبه مجلس:
سینما به امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری نیاز دارد
کانون کارگردانان سینمای ایران در انتقاد به مصوبه جدید مجلس بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مجازات و محرومیت دائمی فیلمسازان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر نگرانیهایی جدی را در سطح جامعه سینما و اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کرده.
البته بدیهی است حمایت از امنیت ملی و مقابله با هرگونه مداخله یا نفوذ بیگانه، ضرورت دارد، اما این ضرورت نباید بهانه و دستاویزی برای ایجاد عناوین مجرمانه مبهم و قابل تفسیر و تعیین مجازاتهای سنگین و مادامالعمر برای فعالیتهای هنری و حرفهای شود.
هنر و سینما عرصه اندیشه، روایت و بیان است و فیلمساز را نباید صرفاً به دلیل ساخت یک اثر یا نوع نگاه خود، از حق فعالیت حرفهای محروم کرد. محرومیت مادامالعمر از شغل و حرفه یا خدمات دولتی مجازاتی بسیار سنگین است که با اصل تناسب جرم و مجازات و نیز حق انتخاب شغل که در اصل ۲۸ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، در تعارض است.
قانونگذار باید توجه داشته باشد در حوزه هنر، مرز میان نقد، روایت، بازنمایی یک واقعیت، تخیل هنری با آنچه ممکن است "سیاهنمایی" یا عناوین مشابه آن تلقی شود، بسیار باریک است و نمیشود با تعابیر کلی و بدون معیارهای روشن آن را جرمانگاری کرد و برایش مجازات در نظر گرفت. قانون باید روشن و دقیق باشد تا هنرمند نگران نباشد چه چیزی در اندیشه و اثرش ممکن است، بعدها، جرم باشد و مستوجب مجازاتی شود که تمام آینده حرفهای او را از بین ببرد.
سینمای ایران در طول دههها با تلاش کارگردانان، نویسندگان، و دیگر دستاندرکاران خود شکل گرفته و بخش مهمی از اعتبار فرهنگی کشور را در جهان به دست آورده است. اختلاف نظر با یک فیلم یا نقد محتوای آن، امری طبیعی است؛ اما پاسخ به یک اثر هنری نباید سلب موقت یا همیشگی امکان آفرینش از هنرمند باشد.
کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار آن است که مفاد این مصوبه با دقت و با توجه به اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق حرفهای هنرمندان و اصل تناسب جرم و مجازات مورد بازنگری قرار گیرد تا اختلاف نظرهای فرهنگی و هنری منتهی به ایجاد محرومیتهای مختلف برای سینماگران و هنرمندان نشود.
سینما برای زنده ماندن، به امنیت نیاز دارد؛ اما امنیت سینما فقط امنیت ساختمانها و تجهیزات نیست. امنیت واقعی سینما، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری است.
کانون کارگردانان سینمای ایران