به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن ایران با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد و هماهنگی مرکز فرهنگی نووی پازار، نمایشگاه عکس در خیابان عابر پیاده مرکزی این شهر برگزار شد.

این پروژه با هدف کاهش پیش‌داوری‌ها، ارائه تصویری واقعی از ایران و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی فرهنگی، بدون هرگونه تحریک یا تحمیل، طراحی و اجرا شد.

در این رویداد، ۲۸ تابلوی عکس از مهم‌ترین آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران به همراه سیر تحول زمانی تمدن ایران باستان به نمایش درآمد.

آیین افتتاحیه نمایشگاه با آیین گشایش چهل‌وهفتمین دوره «بازی‌های ورزشی سنجاک» با حضور ۶۰۰ ورزشکار از ۶ کشور بالکان در شهر نووی پازار همزمان شد که به ایجاد بستر منطقه‌ای برای تعاملات فرهنگی کمک کرد.