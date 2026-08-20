نمایش جاذبههای گردشگری ایران در شهر نووی پازار
با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در صربستان، ۲۸ تابلوی عکس از مهمترین آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبههای گردشگری ایران به نمایش درآمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن ایران با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد و هماهنگی مرکز فرهنگی نووی پازار، نمایشگاه عکس در خیابان عابر پیاده مرکزی این شهر برگزار شد.
این پروژه با هدف کاهش پیشداوریها، ارائه تصویری واقعی از ایران و ایجاد بستری برای گفتوگوی فرهنگی، بدون هرگونه تحریک یا تحمیل، طراحی و اجرا شد.
در این رویداد، ۲۸ تابلوی عکس از مهمترین آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبههای گردشگری ایران به همراه سیر تحول زمانی تمدن ایران باستان به نمایش درآمد.
آیین افتتاحیه نمایشگاه با آیین گشایش چهلوهفتمین دوره «بازیهای ورزشی سنجاک» با حضور ۶۰۰ ورزشکار از ۶ کشور بالکان در شهر نووی پازار همزمان شد که به ایجاد بستر منطقهای برای تعاملات فرهنگی کمک کرد.