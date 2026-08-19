به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، ششمین آیین اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی، چهارشنبه (۲۸ مردادماه) در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد و این نشان به محمد معتمدی خواننده و هنرمند شناخته‌شده موسیقی ایرانی، امید مهدی‌نژاد طنزپرداز و مدیر رویداد «من لهجه دارم» و محمدمهدی باقری مدیر «مؤسسه ویراستاران» اهدا شد.

در ابتدای این رویداد، ناصر فیض مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی با اشاره به فلسفه برگزاری این جلسات گفت: این جلسات تذکری برای توجه به زبان فارسی است. حوزه هنری از قدیم با عملکرد خود پاسدار زبان فارسی بوده و این تلاش‌ها برای متمرکز شدن این فعالیت‌ها انجام شده است. بنیادی‌ترین بخش‌های حوزه هنری، ادبیات بوده است و قرار شد جایی به‌طور اختصاصی به موضوع زبان فارسی بپردازد و دفتر پاسداشت زبان فارسی افتتاح شد.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های آموزشی ادبیات کهن، از جمله حافظ، عطار و بیهقی، با حضور استادان این حوزه نیز در همین راستا بوده است.

فیض درباره اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» گفت: ما این برنامه را برای تشویق افرادی که در حوزه زبان و ادبیات فعالیت می‌کنند، طراحی کرده‌ایم؛ کسانی که شاید وظیفه‌شان به‌طور مستقیم پاسداری از زبان فارسی نباشد، اما از ادبیات پاسداری می‌کنند.

مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد: سرو سیمین به‌ صورت ماهانه به یک نفر اختصاص داده می‌شود تا از زحمات آنها در فضای فرهنگی و رسانه‌ای تقدیر شود؛ اگرچه این افراد نیازی به دیده شدن ندارند اما ما این کار را ادای دین خودمان به افرادی می‌دانیم که زبان و ادبیات فارسی را پاس می‌دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صیانت از زبان فارسی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادی است که باید به صیانت از زبان فارسی بپردازد و عملکرد این نهاد در ترویج و پاسداری از این زبان اثرگذار است.

فیض خاطرنشان کرد: ما از کسانی که به زبان توجه دارند تقدیر می‌کنیم؛ چراکه ضربه‌پذیرترین بخش‌های یک فرهنگ، زبان آن است و ما هرچه داریم از همین زبان داریم.

موسیقی از نظر بودجه و توجه، کمتر مورد لطف و حمایت قرار گرفته است

محمد معتمدی در بخش بعدی این برنامه با اشاره به عملکرد حوزه هنری در سال‌های گذشته گفت: فکر می‌کنم حوزه هنری جزو نهادهایی بوده که می‌تواند از کارنامه خود دفاع کند؛ شاید یکی از دلایل آن، دستخوش تغییرات مدیریتی نشدن و عدم ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی بوده است.

این خواننده موسیقی سنتی با انتقاد از نبود برنامه‌ای واحد در حوزه موسیقی افزود: متأسفانه نهادهای مختلف فرهنگی و هنری نتوانسته‌اند طی این سال‌ها برنامه واحدی در حوزه موسیقی داشته باشند، در حالی که موسیقی حامل ادبیات است. موسیقی هم از نظر بودجه و هم از منظر توجه، کمتر مورد لطف و حمایت قرار گرفته است.

معتمدی با اشاره به نمونه‌هایی از کم‌توجهی به موسیقی اظهار کرد: پنهان کردن و نادیده گرفتن موسیقی باعث وقوع اتفاقاتی شده است که با باورهای دینی، ملی و فرهنگی ما سازگار نیست و اساساً نباید رخ می‌داد.

وی گفت: چرا باید نهادهایی داشته باشیم که در حوزه ادبیات برای واژه‌ها جایگزین تعیین کنند اما مردم ارزش این تلاش‌ها را ندانند؟ من همیشه فکر می‌کنم اگر روزی مسئولیتی داشته باشم، روی عزت‌نفس ملی تمرکز می‌کنم؛ چراکه اگر عزت‌نفس ما ترمیم شود، در حوزه ادبیات، سیاست بین‌الملل، اقتصاد و دیگر عرصه‌ها نیز بسیاری از مسائل اصلاح خواهد شد.

این خواننده موسیقی سنتی تأکید کرد: عزت‌نفس، خطرناک‌ترین و ویرانگرترین چیزی است که جامعه ما را تهدید می‌کند و فکر می‌کنم باید برای ترمیم و تقویت آن تلاش کنیم.

معتمدی با بیان اینکه خود را شایسته دریافت این جایزه نمی‌داند، اظهار کرد: انسان‌های تأثیرگذارتر از من در حوزه ادبیات وجود دارند. با این حال، دریافت این نشان برایم ارزشمند است.

بهانه «سرو سیمین پارسی‌جان»، خدمت به زبان فارسی است

در ادامه این برنامه، میلاد عرفان‌پور شاعر و رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با اشاره به اهمیت نشان «سرو سیمین پارسی» گفت: همین که نام پارسی در این نشان آمده، به آن ارزش می‌دهد. درست است که این نشان جنبه مادی و مالی ندارد، اما از بسیاری از نشان‌ها بالاتر است؛ چراکه بهانه اعطای آن، خدمت به زبان فارسی است.

وی با اشاره به اهمیت توجه خوانندگان به ادبیات فارسی افزود: در این سال‌ها بسیار دیده‌ام که خواننده‌ای اثری را می‌خواند و حتی پس از پایان تولید، مفهوم آن را نمی‌داند اما در این میان، خواننده فرهیخته‌ای همچون محمد معتمدی با جان و دل با زبان فارسی نسبت دارد، ادبیات ما را می‌شناسد و به سراغ قطعات و اشعاری می‌رود که شاید کمتر کسی باور کند یک خواننده برای آواز به سراغ چنین شاعرانی برود.

رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری اظهار کرد: امیدوارم توفیقات محمد معتمدی و آفرینش‌های او در عرصه موسیقی بیشتر شود و مطالبات او در فضای فرهنگی و حکمرانی حوزه موسیقی نیز به نتیجه برسد. این موسیقی علمی و درست ماست که می‌تواند چنین باری را بر دوش بکشد و امیدوارم این خدمت به زبان فارسی تداوم داشته باشد.

امید مهدی‌نژاد شاعر و مؤسس صفحه «من لهجه دارم» در بخش دیگری از ششمین آیین اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» گفت: معتقدم هر اتفاقی که در راستای تقویت، تحکیم و ترویج زبان فارسی رخ دهد، کاری ارزشمند و مبارک است و حوزه هنری هم از آغاز به موضوع پرداخته و با دفتر پاسداشت زبان فارسی بر این حوزه متمرکز شده است.

وی درباره رسانه «من لهجه دارم» اظهار کرد: این رسانه کار خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرد و مسئله‌اش هم این بود که به تنوع و رنگینی لهجه‌های مختلف زبان فارسی از زبان کسانی که به این لهجه‌ها و گویش‌ها تکلم دارند، بپردازد. ما در این رسانه به نکات شیرین ضرب‌المثل‌ها و ماجراهای جالبی که بخاطر اختلاف لهجه‌ها ممکن است در لهجه‌ها رخ دهد، متمرکز شده‌ایم.

مهدی‌نژاد افزود: ما در پرداخت به لهجه‌ها نکات متعددی را فهمیدیم که خیلی جالب و لذت‌بخش بود، برای مثال متوجه شدیم که چه افرادی روی گویش‌هایشان حساس هستند یا به کدهایی رسیدیم که نشان از ارتباط میان برخی لهجه‌هاست.

کارهای بر زمین‌مانده در حوزه زبان فارسی بسیار زیاد است

محمدمهدی باقری مدیر «مؤسسه ویراستاران» نیز در آیین اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» گفت: از سال ۱۳۸۸ فعالیتمان را شروع کردیم؛ همان سالی که خیلی‌ها می‌گفتند باید از ایران رفت اما ما تمام‌قد پای این کار ماندیم تا اثرگذار باشیم. قصه فرهنگ را انتخاب کردیم که بنیادین است و زبان معیار را هم انتخاب کردیم که در کشور ما فراموش شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۸ تاکنون حدود ۷۰ میلیون واژه را ویرایش کرده‌ایم و در حوزه آموزش نیز در ۲۱ شهر ایران و دو شهر خارج از کشور دوره‌های آموزشی برگزار کرده‌ایم.

باقری با اشاره به تعداد افرادی که در دوره‌های آموزشی این مؤسسه شرکت کرده‌اند، اظهار کرد: به زبان آمار، حدود ۲۰ هزار مهارت‌جو در کارگاه‌های ما شرکت کرده‌اند. در تولید محتوا برای زبان فارسی نیز با دست خالی تلاش کردیم.

مدیر مؤسسه ویراستاران تأکید کرد: مطلقاً برای هیچ‌ کدام از برنامه‌هایمان ریالی از نهادهای دولتی نگرفته‌ایم و تمام این فعالیت‌ها به‌ صورت خودجوش و از سر عشق به زبان فارسی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارهای بر زمین‌مانده در حوزه زبان فارسی بسیار زیاد است و امیدوارم با کمک همه کسانی که دل در گرو این زبان و فرهنگ دارند، نهادها قوی‌تر عمل کنند و باعث بالندگی در این حوزه شوند.

در پایان این مراسم، از محمد معتمدی، امید مهدی‌نژاد و محمدمهدی باقری به پاس فعالیت‌ها و خدمات آنان در حوزه زبان فارسی با اهدای نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» تقدیر شد.