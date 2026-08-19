قانون و آیین‌نامه پاسداشت زبان فارسی نیازمند بازنگری است

غلامرضا طریقی مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی و دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی، در ابتدای نشست با اشاره به مصوبات جلسه گذشته، بر تشکیل منظم کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مسائل و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تاکید کرد.

وی در این باره افزود: فعالیت‌های شورا نباید صرفا به اقدامات قانونی و نظارتی محدود شود؛ از این رو، در کنار اقدامات سلبی، لازم است راهکارهای ایجابی و عملی برای ترویج و تقویت زبان فارسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

طریقی با اشاره به قدمت قانون و آیین‌نامه مرتبط با پاسداشت زبان فارسی افزود: قانون مربوط به دهه ۷۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مربوط به سال ۱۳۹۴ است و با توجه به تغییر شرایط جامعه و ظهور مسائل جدید، ضرورت اصلاح و تکمیل این مقررات باید بررسی شود.

دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی همچنین بر بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف و میزان توجه آنها به موضوع زبان فارسی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییر اعضای شورا در دوره جدید، لازم است چالش‌های موجود دوباره بررسی و سازوکار منسجم‌تری برای پیگیری موضوع ایجاد شود.

وی همچنین بازنگری در ترکیب دستگاه‌های عضو شورا و بررسی حضور نهادهای مرتبط با موضوع زبان فارسی را ضروری دانست.

در این نشست، حاضران بر ضرورت بازنگری در قانون و آیین‌نامه پاسداشت زبان فارسی، تقویت رویکردهای ایجابی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تقویت آموزش زبان فارسی، حمایت از تولید محتوای علمی و دیجیتال، سامان‌دهی نام‌گذاری و علائم تجاری، توجه به نسل جدید و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی تاکید کردند.

همچنین پیشنهادهایی برای حضور موثرتر دستگاه‌هایی همچون سازمان ثبت احوال و بخش صنعت در کارگروه، ایجاد سامانه‌های دسترسی به واژه‌های مصوب و تخصصی، توسعه محتوای فارسی در فضای وب و استفاده از ابزارهای فرهنگی و سرگرمی برای ترویج زبان فارسی مطرح شد.