لزوم بازنگری قانون و آییننامه پاسداشت زبان فارسی
مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی در نشست کارگروه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی بر ضرورت بازنگری قانون و آییننامه پاسداشت زبان فارسی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست کارگروه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی، غلامرضا طریقی، مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی وزارت فرهنگ و دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی، یدالله گودرزی، نماینده صداوسیما، محمدجوادحقشناس، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مرضیه صمیمیت، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی شیوا، نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مریم رجبی، نماینده دفتر چاپ وزارت فرهنگ، رسول پاپایی، نماینده وزارت کشور، سیدمهدی باقریان، نماینده وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا نمازی، نماینده وزارت بهداشت، همایون فیلیزاده، نماینده پلیس نظارت بر اماکن اداری، مرتضی اسفندقه، دستیار ویژه شهرداری تهران، حسین ناطقی، نماینده وزارت اقتصاد و علی ایلنت، مدیر طرح و برنامه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
قانون و آییننامه پاسداشت زبان فارسی نیازمند بازنگری است
غلامرضا طریقی مدیرکل دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی و دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی، در ابتدای نشست با اشاره به مصوبات جلسه گذشته، بر تشکیل منظم کارگروهها و کمیتههای تخصصی برای پیگیری مسائل و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف تاکید کرد.
وی در این باره افزود: فعالیتهای شورا نباید صرفا به اقدامات قانونی و نظارتی محدود شود؛ از این رو، در کنار اقدامات سلبی، لازم است راهکارهای ایجابی و عملی برای ترویج و تقویت زبان فارسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
طریقی با اشاره به قدمت قانون و آییننامه مرتبط با پاسداشت زبان فارسی افزود: قانون مربوط به دهه ۷۰ و آییننامه اجرایی آن مربوط به سال ۱۳۹۴ است و با توجه به تغییر شرایط جامعه و ظهور مسائل جدید، ضرورت اصلاح و تکمیل این مقررات باید بررسی شود.
دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی همچنین بر بررسی عملکرد دستگاههای مختلف و میزان توجه آنها به موضوع زبان فارسی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییر اعضای شورا در دوره جدید، لازم است چالشهای موجود دوباره بررسی و سازوکار منسجمتری برای پیگیری موضوع ایجاد شود.
وی همچنین بازنگری در ترکیب دستگاههای عضو شورا و بررسی حضور نهادهای مرتبط با موضوع زبان فارسی را ضروری دانست.
در این نشست، حاضران بر ضرورت بازنگری در قانون و آییننامه پاسداشت زبان فارسی، تقویت رویکردهای ایجابی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، تقویت آموزش زبان فارسی، حمایت از تولید محتوای علمی و دیجیتال، ساماندهی نامگذاری و علائم تجاری، توجه به نسل جدید و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی تاکید کردند.
همچنین پیشنهادهایی برای حضور موثرتر دستگاههایی همچون سازمان ثبت احوال و بخش صنعت در کارگروه، ایجاد سامانههای دسترسی به واژههای مصوب و تخصصی، توسعه محتوای فارسی در فضای وب و استفاده از ابزارهای فرهنگی و سرگرمی برای ترویج زبان فارسی مطرح شد.