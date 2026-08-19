مراسم اهدای گواهینامه درجه یک هنری به مجید مظفری برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این مراسم که عصر روز سه شنبه (27 مردادماه) با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران سینما برگزار شد، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، با توضیح اینکه تقدیر از مجید مظفری، تقدیر از سینمای ایران است، خطاب به این هنرمند پیشکسوت گفت: در جایگاهی که شما قرار دارید دریافت‌چنین نشانی، «اعتبار بخشی» به این نشان است. این نشان دو کارکرد دارد که بخشی از آن رجوع به گذشته است و عناوین درخشانی که شما در آن حضور داشتید و بخشی از حافظه جمعی ما را شکل دادید. از فیلم «یوزپلنگ» مرحوم ساموئل خاچیکیان تا دو اثر درخشان و حافظه ساز یعنی «سگ کشی» و «مسافران» که بواسطه قلم و اندیشه زنده یاد بهرام بیضایی شاید بخشی از هویت فرهنگی ما را نیز شکل داده است. همچنین فیلم‌های دیگری که از ساخته شدن آنها سالها می‌گذرد ، مثل «جنگ نفتکش‌ها» و «کشتی آنجلیکا» که کم و بیش حال و هوای امروز ما را در خود دارند.

رئیس سازمان سینمایی افزود: تقدیر از شما، تقدیر از عظمت بخشی به هویت فرهنگی ماست و تقدیر از شما با امید‌ همراه است، امید به اینکه همچنان شاهد حضور پررنگ و درخشان شما بر پرده نقره ای باشیم.

چهره ماندگار هنر و سینمای ایران

سید محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت نیز با اشاره به کارنامه پربار مجید مظفری گفت: از جناب استاد مظفری ممنونم که به ما افتخار داده و به کار ما اعتبار دادند تا این گواهینامه را با افتخار تقدیم‌شان کنیم. شما بیش از نیم قرن است افتخار آفرین بودید. ذهن همه ما پر از خاطراتی است که از شما به یادگار داریم. هر کدام از آثار شما یکی از یکی زیباتر و ماندگارتر است. شما چهره ماندگار هنر و سینمای ایران هستید. به وجودتان می بالیم و برای شما آرزوی سلامتی می کنم. سایه‌تان بر سر هنر و سینمای ایران مستدام باد.

طباطبایی نژاد در ادامه تصریح کرد: فعالیت معاونت ارزشیابی و نظارت، صدور مجوزهای ساخت و نمایش تعریف شده است ولی یکی از فعالیت های ما در اداره کل مشاغل، اهدای نشان است و من این بخش را مهمترین و با ارزش‌ترین بخش کاری مجموعه خودم می‌دانم که به آن افتخار کرده ام و از همه همکارانم در این بخش تشکر می‌کنم.

بازیگری که نقش بازی نکرد

ابوالفضل صادقی نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور نیز در این مراسم با توضیح اینکه خودم از عاشقان آثار مجید مظفری هستم، گفت: معتقدم که ایشان به آثار کارگردانان، «شانیت» و «شخصیت» داد و آثار کارگردانان بزرگ را جهانی کرد و از این جهت باید به ایشان تبریک گفت. ایشان هیچوقت نقش بازی نکرد. همواره خودش بود. با «جان» بازی کرد و به نقش ها «جان» داد.

وی با اشاره به توصیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تکریم هنرمندان کشور افزود: روزی که برای این مسئولیت انتخاب شدم دکتر صالحی به من گفتند چون شما خودت هنرمندی برای این مسئولیت انتخاب شده‌ای. قرار نیست هنرمندان بیایند فرم پر کنند و پرونده تشکیل دهند. شما به دنبال هنرمندانی که در خانه هستند بروید.

مظفری در سینما طلا فروش است

محمدرضا شریفی نیا هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون نیز در این مراسم با توضیح اینکه وقتی اسم مجید مظفری می آید یاد طلافروشها می‌افتم، گفت: خیلی سخت بود که شما بتوانید در چند فیلم آقای بیضایی نقش اصلی را داشته باشید ولی این موقعیت بسیار عالی برای مجید مظفری فراهم شد. به این خاطر می‌گویم ایشان در سینما طلا فروش است. در تئاتر هم اینگونه بود. مثلا یکی از تئاترهایی که از ایشان دیدم «کالیگولا» بود که در آنجا هم ایشان طلا فروشی کرد.

وی درباره ویژگی های شخصیتی مجید مظفری عنوان کرد: آقای مظفری قبل از انقلاب تا به امروز فیلم بازی کرده و به عنوان یک جوان رشید، ورزشکار ؛ به دور از هر شائبه ای توانسته در سینما دوام بیاورد و خود را حفظ کند. به همین دلیل می گویم مجید مظفری خودش طلاست.

مظفری روحیه پهلوانی دارد

علی اکبر ثقفی تهیه‌کننده و کارگردان سینما نیز در این مراسم با تجلیل از اقدام سازمان سینمایی در برگزاری چنین مراسم هایی گفت: مجید مظفری از نظر من همیشه درجه یک بوده است. من اولین فیلمی که با ایشان کار کردم، «جان سخت» بود. ایشان روحیه پهلوانی دارد وقتی در این فیلم به مشکل خوردیم، کار نیمه کاره تعطیل شد، اما ایشان به من گفت اگر شش ماه کار طول بکشد، من هستم. همین حرف به من روحیه عجیبی داد. ایشان فقط بازیگر نیست هر جا مشکل و چالشی در کار باشد، با دل و جان برای حل آن اقدام می کند.

شقایق فراهانی بازیگر سینما و تئاتر هم خطاب به مجید مظفری ادامه داد: من از «شهر قصه» با شما زندگی کردم. از «مسافران» و دیگر آثارتان خاطره دارم. به عنوان یک شاگرد فیلمهایتان را دنبال کردم و سعی کردم پلان به پلان از شما یاد بگیرم. امیدوارم بازهم با شما کار کنم.

تشویق و دیده شدن سن و سال ندارد

نیکی مظفری بازیگر و دختر مجید مظفری نیز از مسئولان سازمان سینمایی به خاطر برگزاری این مراسم تشکر کرد و افزود: به نظرم تشویق و دیده شدن سن و سال ندارد. از یک کودک تا هر سنی، این نوع توجه ها می تواند امید و انگیزه مضاعف به کسی بدهد که در مسیر قدم برداشته است. ممنونم که سالها تلاش و صداقت کاری پدرم را دیده‌اید.

در این مراسم کامران ملکی که اجرای برنامه را برعهده داشت با اشاره به حضور تاثیرگذار مجید مظفری در آثار سینمایی گفت: بسیاری از کارگردانان و فیلمسازان بزرگ این افتخار را داشتند که آقای مظفری در فیلم‌هایشان بازی کند و همه آنها برای حضور ایشان در فیلم‌ها، تلاش می‌کردند.

خاطرنشان کرد: مجید مظفری صاحب سیمرغ جشنواره فیلم فجر است و در بسیاری از آثار، نامزد جشنواره سیمرغ بوده است. جالب است که سیمرغی که ایشان گرفته‌اند برای فیلم‌ها و آثار بزرگ سینما بوده و قطعا که حضورشان سهم عمده ای در ارزشمند شدن این آثار داشته است.

برای سینما خیلی زحمت کشیده‌ام

در انتهای برنامه مجید مظفری پس از دریافت گواهینامه درجه یک هنری، در سخنانی با ذکر خاطراتی از سالهای اولیه حضور در گروههای مختلف تئاتر و مشکلاتی که با آنها دست به گریبان بوده، گفت: گاهی تنهایی به این فکر می‌کنم که چه کارهایی انجام داده‌ام. از مسئولان تشکر می‌کنم که زحمات من را دیدند و امیدوارم فعالیت دیگر هنرمندان را هم ببینند.

وی درباره ورودش به عرصه هنر توضیح داد: من کارگر ‌کارخانه خاور بودم و بورسیه زبان داشتم. با دوستی که تئاتر کار می‌کرد به تمرین تئاتر رفتیم و بر حسب اتفاق وارد آموزشگاه آقای شیربانی شدم.

مظفری ادامه داد: من بورسیه آلمان داشتم و با منوچهر انور آشنا شدم. او گفت می‌خواهم «شهر قصه» را بسازم و بیا در این فیلم بازی کن. من در اداره تئاتر، کارگاه نمایش و سینما بسیار زحمت کشیدم. همسر من مریض بود ولی به دلیل اینکه به خاطر فعالیت‌های سینمایی‌ مدام در سفر بودم، نمی‌توانستم در کنار ایشان باشم. بعضی مواقع عذاب وجدان می گیرم که اگر سفر نمی‌رفتم، همسرم را از دست نمی دادم.

وی افزود: بعد از فوت همسرم 8 سال کار نکردم. چند ماه آسم عصبی گرفته بودم تا حدی که با اکسیژن در خانه راه می رفتم و کسی هم خبر نداشت. تنها آقایان ایوبی و مهدی فرجی به من سر زدند. با همه اینها خودم را نگهداشتم و هیچوقت ناله نکردم. مصاحبه نکردم. الان هم اجاره نشینم اما طوری زندگی می‌کنم که کسی متوجه نشود.

مظفری خاطرنشان کرد: به تمام آدمهایی که با آنها در سینما کار کرده‌ام افتخار می‌کنم. شکوفایی کارنامه فعالیت های من، بهرام بیضایی، محمد بزرگ نیا، کیانوش عیاری و بسیاری از هنرمندان دیگر است.

این بازیگر پیشکسوت با اشاره به مشکلات معیشتی هنرمندان سینما و لزوم رسیدگی به آنها گفت: بسیاری از هنرمندان خانه‌نشین و بیکارند. انجمن پیشکسوتها وقتی تولد برای آنها می گیرد و سکه ای به آنها می دهد من می‌دانم چه حالی به آنها دست می دهد. و این خیلی مهم است.

مظفری در پایان با تقدیم نشان هنری خود به دخترش اظهار کرد: همیشه پدر و مادر، قهرمان بچه‌ها هستند، اما زمانی می‌رسد که بچه‌ها قهرمان زندگی پدر و مادرشان می‌شوند. نیکی پس از فوت همسرم قهرمان زندگی من شد. من با تمام وجودم این جایزه را به قهرمان زندگی‌ام تقدیم می‌کنم.

گواهینامه درجه یک هنری مجید مظفری توسط رائد فریدزاده، محمدرضا شریفی نیا، جمشید جهانزاده، سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد، سید روح الله حسینی، شهرزاد راستانی و ابوالفضل صادقی‌نژاد به پاس سالها حضور تاثیر گذار در تئاتر و سینما به این بازیگر اهدا شد.

همچنین ابراهیم داروغه زاده، فرزانه نشاط خواه، فاطمه محمدی سیجانی، محمد طیب، سیدحجت طباطبایی، مسعود نجفی، علیرضا اسماعیلی، علی قائم مقامی، بهمن حبشی، مجتبی بهزادیان، منصوره وافری از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

گفتنی است فیلم «مسافران» ساخته زنده یاد بهرام بیضایی که در فیلمخانه ملی ایران مرمت و اصلاح رنگ شده است نیز پیش از آغاز این مراسم به نمایش گذاشته شد.

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