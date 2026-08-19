به گزارش ایلنا، رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا با اشاره به این مطلب افزود: از سال ۱۴۰۲ هفته ملی ابن‌سینا با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و برگزار شده که در این هفته برنامه‌های علمی و پاسداشت میراث این حکیم عالیقدر در محافل علمی و دانشگاهی، فرهنگی و اجرایی با هماهنگی دبیرخانه بنیاد بوعلی‌سینا اجرا می‌شود.

انشاءالله رحمتی به رساله سرگذشت که نوشته ابوعبید جوزجانی شاگرد دانشمند بوعلی‌سینا است اشاره کرد و گفت: با تطبیق تاریخ قمری به میلادی و شمسی با توجه به تعدد نسخه‌های رساله سرگذشت، تاریخ‌های ولادت شیخ الرئیس با فاصله چند روزه مد نظر و توجه پژوهشگران و مورخان قرار گرفته است؛ به نحوی که در آسیای مرکزی و کشورهای ازبکستان و تاجیکستان روزهای ۲۶ و ۲۷ امرداد به عنوان روز تولد این حکیم اعلام شده است.

از طرفی در تقویم رسمی ایران نیز اول شهریور ماه به عنوان روز بزرگداشت بوعلی‌سینا و روز پزشک نامگذاری شده است.

با توجه به تعدد نشست‌ها و همایش‌های علمی در کشور برای نکوداشت این فیلسوف عالی مقام، مقرر شد هفته ملی بزرگداشت ابن‌سینای بزرگ از ۲۶ امرداد تا اول شهریور ماه برپا شود.

رحمتی درباره برنامه‌ها و نشست‌های علمی سال جاری در هفته ملی ابن‌سینا گفت: با توجه به همکاری علمی با بنیاد ابن‌سینای ازبکستان، روز ۲۶ امرداد همایشی در شهر بخارا برگزار می‌شود.

در روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد نیز به ترتیب با همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) مجالس علمی برگزار می‌شود.

در همایش‌های مذکور که بنیاد بوعلی‌سینا و چند موسسه فرهنگی دیگر نیز مشارکت و همکاری دارند، دانشمندان ابن‌سینا پژوه از ایران و کشورهای روسیه، ازبکستان و تاجیکستان نظرات علمی خود را در زمینه میراث طبی و فلسفی شیخ الرئیس در قالب مقالات و سخنرانی‌های علمی بیان خواهند کرد.

رئیس بنیاد بوعلی‌سینا با اشاره به آیین با شکوه ادای احترام به مقام شیخ‌الرئیس در آرامگاه این حکیم در روز اول شهریور گفت: بیش از ۲۰ سال است که مسئولان اجرایی، مذهبی دانشگاهیان، پزشکان، فرهنگیان و هنرمندان و علاقه‌مندان در صبح روز اول شهریور با اجرای مارش نظامی و نثار تاج گل به مقام حکیم ابن‌سینا ادای احترام می‌کنند و در برنامه‌ای نمادین سوگند پزشکی دانشجویان نیز در محل آرامگاه در اول شهریورماه برگزار می‌شود.

در سال جاری نیز چنین برنامه‌ای با همت دانشگاه علوم پزشکی همدان و با حمایت استانداری و دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاهی برپا می‌شود.

همچنین همایش همدان مرکز جهانی طب ایرانی در صبح این روز و همایش علمی دیگری بعد از ظهر اول شهریور به همت فرهنگستان علوم و انجمن حکمت و فلسفه ایران در تهران برگزار می‌شود.

رحمتی وظیفه چاپ و نشر آثار و رساله‌ها و معرفی و پاسداشت جهانی بوعلی‌سینا را از وظایف اصلی بنیاد بوعلی‌سینا ذکر کرد و گفت: روز دوم شهریور ماه سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر، بیست و یکمین بزرگداشت سالانه شیخ الرئیس با عنوان همایش حکیم هزاره‌ها توسط بنیاد بوعلی‌سینا و با همکاری استانداری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، اداره کل فرهنگ، مجمع فلاسفه ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود که در آن شش تن از اساتید سرشناس ابن‌سینا پژوه کشور سخنرانی علمی خواهند داشت. در این آیین حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر اکبری، دکتر سعیدی‌مهر، دکتر هوشنگی و دکتر آرضایی سحنرانی علمی خواهند داشت.

در بعد از ظهر روز دوم نیز برنامه علمی به همت موسسه میراث مکتوب با حضور اساتید ابن‌سینا پژوه ایرانی و حضور آنلاین محققان خارج از کشور برگزار خواهد شد.

رحمتی در پایان ضمن دعوت از اساتید و صاحب نظران، دانشگاهیان و فرهنگیان و علاقه‌مندان برای شرکت در برنامه‌های علمی این هفته، ایران را مرکز و منشأ حکمت و فلسفه از دوران باستان تاکنون خواند و اظهار امیدواری کرد این بنیاد بتواند در گسترش فعالیت‌های علمی و ترویج حکمت سینوی و میراث بوعلی از جمله چاپ و نشر کتب و رساله‌های این دانشمند، رسالت خویش را بیش از پیش به شایستگی به انجام رساند.

انتهای پیام/