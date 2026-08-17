بزرگداشت حکیم بوعلی سینا برگزار میشود
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، آیین بزرگداشت حکیم بوعلی سینا، فیلسوف، پزشک و اندیشمند نامدار ایرانی را سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه فلسفه، پزشکی و تاریخ علم برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، آیین بزرگداشت حکیم بوعلی سینا، فیلسوف، پزشک و اندیشمند نامدار ایرانی سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه فلسفه، پزشکی و تاریخ علم برگزار میشود.
در این رویداد که ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد، سید یحیی یثربی استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، سید محمود یوسف ثانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، انشاءالله رحمتی رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، محمد رییسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی و محمود شالویی درباره ابعاد مختلف شخصیت علمی و میراث فکری ابنسینا سخن خواهند گفت.
رونمایی از قسمت طبیعیات کتاب «شرح نجات ابنسینا» نیز از دیگر بخشهای این مراسم خواهد بود.
گفتنی است: ابنسینا از برجستهترین چهرههای تاریخ اندیشه و دانش در ایران و جهان اسلام است؛ اندیشمندی که آثار او در فلسفه، پزشکی و علوم مختلف، قرنها در محافل علمی ایران و جهان محل بحث و آموزش بوده است. «قانون در طب»، «شفا» و «نجات» از مهمترین آثار او به شمار میروند و همچنان بخشی مهم از میراث علمی و فلسفی تمدن ایرانی ـ اسلامی را نمایندگی میکنند.