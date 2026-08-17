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فراخوان ششمین جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان منتشر شد

فراخوان ششمین جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان منتشر شد
کد خبر : 1826883
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ششمین جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان با محوریت موسیقی پهلوانی، حماسی و آیین‌های رزمی کهن، از سوی دبیرخانه دائمی این جشنواره فراخوان داد.

به گزارش ایلنا، براساس این فراخوان، هنرمندان موسیقی نواحی استان تا ۳۱ مردادماه جاری فرصت دارند نمونه کار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 

این رویداد هنری، با مشارکت استانداری کرمان، اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافت، فرمانداری شهرستان بافت، انجمن موسیقی استان کرمان، شورای اسلامی شهر و شهرداری بافت، شرکت احیا استیل فولاد بافت و دبیرخانه‌ دائمی جشنواره‌ موسیقی نواحی استان کرمان، هفتم و هشتم شهریورماه امسال در پارک ساحلی و بازار تاریخی شهر بافت برگزار می‌شود.  

در متن فراخوان این جشنواره آمده است: «با نگرش بر حال و هوای امروز کشورمان که آمیزه‌ای از ایستادگی و رشادت است، زمینه ششمین جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان بر پایه موسیقی پهلوانی و شجاعانه کرمان استوار شده؛ بر ترانه‌ها و داستان‌ها و چامه‌های کهن از بزرگمردان و دلاوران این سرزمین هنرریز، به همراه بازی‌ها و رفتارهای رزمی مانند چوب بازی، چوچاپ، ترکه بازی، رحمانی، نندوکی، رقص کشتی، اسب بازی، دهل چرخونی و قالی چرخونی که قرار است فضای حماسی و پرشور را برای هنرمندان و مخاطبان فراهم آورد.

آشنایی هرچه بیشتر هنردوستان با موسیقی حماسی و پهلوانی کرمان، پویایی بیشتر در این هنر کهن، سپاسگزاری از هنرمندان موسیقی نواحی کرمان برای نگاهداشت این هنر ارزنده، شناسایی چهره‌های هنری نو، شناسایی بیشتر رها، چامه‌ها و ترانه‌های پهلوانی و رزمی استان، برپایی شور و سور در میان تماشاگران، از اهداف این جشنواره است.»

بر پایه فراخوان منتشر شده، آثار ارسالی باید بر پایه‌ موسیقی بومی و سازها نیز در شمار سازهای روا در همان منطقه باشد. هر هنرمند یا سرگروه، حداکثر سه فیلم پنج دقیقه‌ای از کار موسیقایی خود را در روبیکای‌ دبیرخانه جشنواره به شماره ۰۹۱۳۱۹۵۰۰۷۸ بارگذاری کنند. تعداد اعضای هر گروه حداکثر ۶ نفر تعیین شده است و هیچ محدودیت سنی برای شرکت در جشنواره وجود ندارد.

 

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