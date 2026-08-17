میزهای تخصصی گردشگری به استانها واگذار میشود
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در مدیریت تخصصی گردشگری گفت: واگذاری میزهای تخصصی گردشگری به استانها و شهرستانهای دارای مزیت، زمینه تقویت نقش مناطق در سیاستگذاری، برندسازی و توسعه گردشگری را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدمصطفی فاطمی روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران که با دستورکار بررسی و شناسایی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری استان گلستان برگزار شد، گفت: گردشگری در شرایط فعلی کشور یک موضوع مهم و اثرگذار است و باید برای ارائه خدمات متنوعتر و باکیفیتتر به مسافران و گردشگران، از ظرفیتهای ملی و استانی به شکل هدفمند استفاده شود.
او با اشاره به رویکرد معاونت گردشگری در بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی مناطق مختلف کشور افزود: میزهای تخصصی در حوزه انواع گردشگری در معاونت گردشگری شکل میگیرد و در راستای تمرکززدایی، استفاده از ظرفیتهای منطقهای و برندسازی شهرها و استانها، مسئولیت برخی از این میزها به استانها و شهرستانهایی که دارای مزیت و ظرفیت مشخص هستند واگذار خواهد شد.
فاطمی بیان کرد: تاکنون پنج میز تخصصی گردشگری به استانها و شهرستانها واگذار شده است و ادامه این روند میتواند نقش استانها را در تصمیمسازی و سیاستگذاریهای تخصصی حوزه گردشگری افزایش دهد.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: هر منطقه از کشور دارای ظرفیتها و مزیتهای متفاوتی است و واگذاری مسئولیت میزهای تخصصی به استانهای دارای مزیت، این امکان را فراهم میکند که برنامهریزیها با شناخت دقیقتری از ظرفیتهای محلی انجام شود و زمینه برای شکلگیری برندهای گردشگری منطقهای نیز تقویت شود.
او تأکید کرد: استفاده از ظرفیت استانها در این حوزه علاوه بر کاهش تمرکز در سطح ملی، موجب مشارکت بیشتر مدیران و فعالان محلی در فرآیند توسعه گردشگری و بهرهگیری دقیقتر از قابلیتهای هر منطقه خواهد شد.
جشنواره فرهنگ اقوام ظرفیتی ملی برای معرفی تنوع فرهنگی ایران
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام در استان گلستان گفت: این جشنواره طی ۱۷ دوره در گلستان برگزار شده و امروز به یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این استان و کشور تبدیل شده است.
او افزود: جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ظرفیت ارزشمندی برای نمایش تنوع فرهنگی، آداب، رسوم، هنرها و شیوههای زندگی اقوام مختلف ایران است و میتواند نقش مهمی در معرفی این ظرفیتها به گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره در شرایط کنونی میتواند جلوهای از شکوه فرهنگی اقوام مختلف ایران، همبستگی، وفاق، امنیت و همزیستی اقوام ایرانی را به نمایش بگذارد و از این منظر دارای اهمیت ویژهای است.
فاطمی تأکید کرد: رویدادهایی از این دست علاوه بر نقش فرهنگی و اجتماعی، میتوانند بهعنوان محرکی برای توسعه گردشگری، افزایش سفر به مقاصد میزبان و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده استانها نیز مورد استفاده قرار گیرند.
جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور سیدمصطفی موسوی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، نصرالله جهانگرد نماینده رئیسجمهوری در حوزه فناوری اطلاعات، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران و رؤسای کمیسیونهای گردشگری اتاقهای بازرگانی استانهای کشور و با دستورکار بررسی و شناسایی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری استان گلستان در تهران برگزار شد.