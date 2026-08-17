معاون گردشگری کشور افزود: حضور موفق سرآشپزان ایرانی در این رویداد و کسب عناوین برتر، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند سرمایه‌های انسانی کشور در حوزه گردشگری خوراک و بیانگر جایگاه هنر و فرهنگ غذایی ایران در عرصه بین‌المللی است.

او با اشاره به اهمیت رویدادهای بین‌المللی گردشگری خوراک گفت: خوراک بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و یکی از عناصر هویت‌بخش جوامع است که از ظرفیت بالایی برای ایجاد ارتباط میان ملت‌ها و معرفی مقاصد گردشگری برخوردار است.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های متنوع خوراک ایرانی در عرصه بین‌المللی، علاوه بر کمک به توسعه گردشگری خوراک، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان فعالان گردشگری، سرآشپزان، بخش خصوصی و جوامع محلی کشورهای مختلف باشد.

معاون گردشگری کشور تأکید کرد: موفقیت تیم ایران در «ناواسارد ۲۰۲۶» را باید فراتر از یک رقابت آشپزی دید؛ چراکه این حضور، فرصتی برای روایت بخشی از فرهنگ و هویت ایران از مسیر خوراک و تقویت پیوندهای فرهنگی و گردشگری میان ایران و ارمنستان است.

بر اساس نتایج اعلام‌ شده، زهرا رستمی از استان کرمانشاه با کسب امتیاز ۹۸ از ۱۰۰ و دریافت مدال طلا، در جایگاه نخست رقابت‌های آشپزی جشنواره قرار گرفت.

همچنین مهران فردوسیان از استان سمنان با امتیاز ۹۵ و مرضیه رهبر از استان گیلان با امتیاز ۸۸، دو مدال طلای دیگر را برای تیم ایران به ارمغان آوردند.

در ادامه رقابت‌ها، شایان شوشتری از تهران با امتیاز ۷۸، درخور از استان اردبیل با امتیاز ۷۷ و زهرا امین‌دار با امتیاز ۷۲، موفق به کسب مدال نقره شدند و اقنوم از استان خراسان جنوبی نیز با امتیاز ۷۵، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین فرهود زعفری هشجین، داور و عضو هیئت ژوری مسابقات، در مراسم پایانی جشنواره موفق به دریافت مدال طلای داوری شد.

پنجمین جشنواره بین‌المللی پیوند فرهنگ و گردشگری خوراک ایران و ارمنستان «ناواسارد ۲۰۲۶» با حضور نمایندگان و سرآشپزان دو کشور در شهر سیسیان جمهوری ارمنستان برگزار شد.