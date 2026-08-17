مدیرکل میراثفرهنگی استان گلستان:
گلستان آماده میزبانی از سرمایهگذاریهای بزرگ گردشگری است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری استان گفت: گلستان با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و سلامت، آمادگی میزبانی از سرمایهگذاریهای بزرگ و اثرگذار در حوزه گردشگری را دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فریدون فعالی روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران که با دستورکار بررسی و شناسایی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری استان گلستان برگزار شد، با تشریح فرصتهای موجود در استان اظهار کرد: گلستان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای طبیعتگردی، گردشگری مذهبی، سلامت، فرهنگی و تاریخی برخوردار است و این تنوع، امکان تعریف پروژههای متعدد و متناسب با نیاز بازار گردشگری را فراهم کرده است.
او افزود: در دوره اخیر تلاش کردهایم فرصتها و بستههای سرمایهگذاری استان را بهگونهای آماده و معرفی کنیم که سرمایهگذاران با شناخت روشنتری از ظرفیتها، مزیتها و شرایط اجرای پروژهها، برای حضور در گلستان تصمیمگیری کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به جایگاه جزیره آشوراده در برنامههای توسعهای استان بیان کرد: توسعه و رونق گردشگری آشوراده یکی از مهمترین پروژههای استان در حوزه گردشگری است و این منطقه از ظرفیت قابلتوجهی برای جذب سرمایهگذاری، ایجاد رونق اقتصادی و افزایش جریان گردشگر برخوردار است.
فعالی ادامه داد: فعالسازی ظرفیتهای گردشگری آشوراده با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میشود با رعایت ضوابط و الزامات قانونی، زمینه حضور سرمایهگذاران توانمند و اجرای طرحهای اثرگذار در این منطقه فراهم شود.
گردشگری گلستان به سرمایهگذاریهای بزرگ نیاز دارد
او با تأکید بر ضرورت ورود سرمایهگذاران توانمند به استان گفت: برای ایجاد جهش در گردشگری گلستان، صرفاً اجرای پروژههای کوچک کافی نیست و استان به سرمایهگذاریهای بزرگ، حرفهای و اثرگذار نیاز دارد؛ به همین دلیل یکی از اولویتهای ما شناسایی، معرفی و تسهیل فرصتهایی است که بتواند سرمایهگذاران ملی را برای حضور در استان ترغیب کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان نگاه حمایتی و جدی به سرمایهگذاری دارد و برای سرمایهگذارانی که با طرحهای مؤثر، اقتصادی و اشتغالزا وارد گلستان شوند، حمایتهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد.
فعالی با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد گلستان در حمایت از سرمایهگذاری افزود: امروز مجموعهای هماهنگ و توانمند در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری استان شکل گرفته که در رأس آن استاندار گلستان قرار دارد و موضوعات مرتبط با جذب سرمایهگذار، رفع موانع و تسهیل اجرای پروژهها بهصورت جدی دنبال میشود.
او گفت: استفاده از ظرفیت مشوقها و معافیتهای قانونی نیز در دستورکار قرار دارد تا فرآیند ورود سرمایهگذاران به استان تسهیل و شرایط مناسبتری برای اجرای پروژههای اقتصادی و گردشگری فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در ادامه، امنیت را یکی از مزیتهای مهم استان برای توسعه گردشگری دانست و گفت: گلستان با وجود شرایط خاص کشور در سال گذشته، از استانهای امن بوده است و این امنیت در کنار تنوع جاذبههای طبیعی و تاریخی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای فرهنگی و همراهی مدیریت استان، مزیت مهمی برای توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاری محسوب میشود.
فعالی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که ظرفیتهای گسترده گلستان از مرحله معرفی عبور کند و به پروژههای عملیاتی و سرمایهگذاریهای پایدار منجر شود؛ سرمایهگذاریهایی که علاوه بر تقویت زیرساختهای گردشگری، موجب اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش سهم استان از بازار گردشگری کشور شود.
جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور سیدمصطفی موسوی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، نصرالله جهانگرد نماینده رئیسجمهوری در حوزه فناوری اطلاعات، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران و رؤسای کمیسیونهای گردشگری اتاقهای بازرگانی استانهای کشور و با دستورکار بررسی و شناسایی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری استان گلستان در تهران برگزار شد.