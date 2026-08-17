ثبت سالروز عملیات مطلعالفجر در تقویم رویدادهای گردشگری کشور
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه از ثبت سالروز عملیات مطلع الفجر در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کیومرث اعظمی، روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از ثبت سالروز عملیات مطلعالفجر در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در این باره اظهار کرد: سالروز عملیات مطلعالفجر بهعنوان یک رویداد گردشگری مذهبی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است تا ضمن گرامیداشت این حماسه ارزشمند، زمینه معرفی ظرفیتهای فرهنگی و معنوی استان فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: عملیات مطلعالفجر یکی از حماسههای ماندگار دوران دفاع مقدس است که در منطقه بازیدراز کرمانشاه رقم خورد و ثبت سالروز آن در تقویم گردشگری کشور میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران مذهبی و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه تصریح کرد: توسعه رویدادهای گردشگری مذهبی در دستور کار ادارهکل قرار دارد و ما به دنبال آن هستیم تا با برنامهریزی مناسب، از ظرفیت رویدادهای مذهبی و معنوی استان در راستای رونق صنعت گردشگری بهرهبرداری کنیم.
او در ادامه با تبیین هدف ثبت رویدادها در تقویم گردشگری کشور گفت: هدف از ثبت رویدادها در تقویم گردشگری کشور، ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویداد در استان است تا این رویدادها بهشکلی منسجم و برنامهمحور برگزار شوند.
اعظمی تأکید کرد: با ساماندهی رویدادهای گردشگری، امکان معرفی بهتر ظرفیتهای استان به گردشگران داخلی و خارجی فراهم میشود و گردشگری رویداد میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه صنعت گردشگری کرمانشاه تبدیل شود.
او با اشاره به برنامههای آینده ادارهکل گفت: در نظر داریم با همکاری دستگاههای مرتبط، رویدادهای مذهبی و فرهنگی بیشتری از استان را در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت کنیم و از این طریق به توسعه پایدار گردشگری استان کمک کنیم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در پایان اظهار کرد: ثبت سالروز عملیات مطلعالفجر در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، گامی مهم در راستای معرفی ظرفیتهای معنوی و تاریخی استان است و امیدواریم با برگزاری باشکوه این رویداد، شاهد حضور پرشور گردشگران و زائران در کرمانشاه باشیم.