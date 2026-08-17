تجربهها و مشاهدات نیروهای امدادی در یک مستند
مجموعه مستند ۱۲ قسمتی که روایتی متفاوت از فعالیت گروههای امدادی پس از حمله موشکی دشمن در جنگ تحمیلی رمضان ارائه میدهد، توسط خبرگزاری دفاع مقدس تهیه و تولید شده است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری دفاع مقدس مجموعه مستند ۱۲ قسمتی را در پیامرسان روبیکا منتشر کرده است.
این مجموعه تلاش میکند تجربهها و مشاهدات نیروهای امدادی را در ساعات اولیه پس از حمله به تصویر بکشد و بخشی از واقعیتهای میدانی امدادرسانی و مدیریت بحران را بازخوانی کند؛ همچنین جنایتهای دشمن آمریکاییـصهیونی در هدف قرار دادن اماکن مسکونی را بهصورت مستند روایت میکند.
برای مشاهده این مستند ۱۲ قسمتی، روی این لینک (https://vod.rubika.ir/media/284326) کلیک کنید.