به گزارش ایلنا، خبرگزاری دفاع مقدس مجموعه‌ مستند ۱۲ قسمتی را در پیام‌رسان روبیکا منتشر کرده است.

این مجموعه تلاش می‌کند تجربه‌ها و مشاهدات نیروهای امدادی را در ساعات اولیه پس از حمله به تصویر بکشد و بخشی از واقعیت‌های میدانی امدادرسانی و مدیریت بحران را بازخوانی کند؛ همچنین جنایت‌های دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونی در هدف قرار دادن اماکن مسکونی را به‌صورت مستند روایت می‌کند.

برای مشاهده این مستند ۱۲ قسمتی، روی این لینک (https://vod.rubika.ir/media/284326) کلیک کنید.

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