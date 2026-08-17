به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مریم مهدوی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با این هنرمند و بازدید ازروند فعالیت دوباره فروشگاه، بر اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند هنرمندان استان در تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی، حمایت از فعالان این حوزه را از اولویت‌های اداره‌کل دانست و اظهار کرد: حفظ چرخه تولید صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به فعالیت، نقش مهمی در پویایی اقتصاد صنایع‌دستی و تداوم این هنر صنعت دارد.

فروشگاه تولیدی صنایع‌دستی ترمه‌ سیان به مدیریت بانوی هنرمند و کارافرین اشرف حاتمی، از جمله واحدهای فعال حوزه صنایع‌دستی استان قزوین است که چندی پیش در پی وقوع حادثه حریق بخشی از کارگاه و فروشگاه خود را از دست داد و فعالیت آن برای مدتی متوقف شد.

در پی این حادثه، با پیگیری و حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین زمینه بهره‌مندی این هنرمند از تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده فراهم شد تا امکان بازسازی، تجهیز و راه‌اندازی مجدد مجموعه فراهم شود.

اکنون ترمه‌ سیان پس از پشت سر گذاشتن این حادثه، بار دیگر فعالیت خود را در بخش کارگاهی و فروشگاهی از سر گرفته و با تکیه بر توان هنرمند و حمایت‌های صورت‌گرفته، آماده ادامه مسیر تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی است.