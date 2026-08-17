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چهارمحال و بختیاری میزبان جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین است

چهارمحال و بختیاری میزبان جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین است
کد خبر : 1826817
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان فارسان در این استان یک هفته میزبان چهارمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حیدر صادقی روز دوشنبه ۲۶ مردادماه جاری گفت: چهارمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به‌میزبانی شهرستان فارسان در چهارمحال و بختیاری از سوم تا نهم شهریورماه امسال در بوستان قلمستان فارسان برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این اداره‌کل برای برگزاری چهارمین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین همکاری و همراهی لازم را با دبیرخانه این جشنواره خواهد داشت.

صادقی تصریح کرد: جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری چهارمحال وبختیاری باید به جذب گردشگر، تحقق اهداف حوزه گردشگری و رونق اقتصادی در استان منجر شود.

او یادآور شد: به‌همین منظور برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری به‌صورت تخصصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

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