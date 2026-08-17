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پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریورماه آغاز شد

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریورماه آغاز شد
کد خبر : 1826806
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پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه (مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریورماه و مسیرهای برگشت تا اول مهرماه) از امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پیش‌فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شده است. 

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. 

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. 

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

 

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