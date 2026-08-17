بیژن میرباقری در گفتوگو با ایلنا:
با مصوبه جدید مجلس، وجود سازمان سینمایی بیمعنا میشود/ این قوانین، انسجامی علیه قانون اینجا میکنند
بیژن میرباقری معتقد است که مصوبه جدید مجلس وجود سازمان سینمایی را بی معنا میکند و باعث میشود که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به عرصه هنر و سینما ورود کنند.
بر اساس طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که روز گذشته در صحن علنی مجلس با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید، تولیدکنندگان فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی که مروج فرهنگ ضد اسلامی باشد یا چهره سیاه از کشور نشان دهد با محرومیت مادامالعمر از فعالیت هنری روبرو هستند و متحمل جرایم و احکام دیگری هم خواهند بود. در این طرح حتی برای نهاد صادرکننده مجوز هم جریمه نقدی تعیین شده است.
مصوبهای بحثبرانگیز که حتی امکان اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری همراه است و به محض مطرح شدنش در رسانهها با واکنشهای بسیاری همراه بود. با بیژن میرباقری نویسنده و کارگردان سینما درباره این مصوبه گفتوگویی داشتیم؛ او معتقد است که دوره این نوع قانونها گذشته و احتمال امکان اجرای آن بسیار ضعیف است.
بیژن میرباقری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: آنچه در این مصوبه مطرح شده نشاندهنده این است که ما با مصوبهای کارشناسینشده روبرو هستیم. وقتی جرمی تعیین میشود باید مصادیق آن هم در قانون لحاظ و کاملاً مشخص شود و باید قانونگذاران بگویند که بر اساس این مصوبه دقیقاً چه چیزهایی جرم محسوب میشوند. وقتی گفته میشود که ترویج فرهنگ ضد اسلامی در فیلم جرم است و برایش مجازات تعیین میکنند، به راحتی میشود انتقاد از مجلس را هم در جهت ترویج فرهنگ ضد اسلامی تلقی کرد چون عنوان آن، مجلس شورای اسلامی است.
میرباقری تصریح کرد: با این قانون وجود سازمان سینمایی دیگر هیچ معنایی ندارد، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به عرصه هنر و سینما ورود میکنند و همه در تقابل با هم قرار میگیرند. مجلس با این قانون نهادها و دستگاههای بسیاری را وارد سینما میکنند و دیگر مشخص نیست چه نهادی بر سینما نظارت دارد. اگر قرار است هرج و مرج نشود باید تعیین شود که چه نهادهایی میخواهند فیلمهای سینمایی را قضاوت کنند. میتوان با توجیهاتی ساده با سینماگران برخورد کرد و شدیدترین مجازاتها را برایشان تعیین کرد اما آیا جامعه این برخوردها را میپذیرد؟
وی افزود: این مصوبهها و قانونها از جنس همان قوانینی هستند که هزینه بسیاری به جامعه تحمیل کردند و در نهایت هم شکست خوردند؛ مثل قانون جمعآوری ماهوارهها که در نهایت کار را به جایی رساند که الآن بسیاری از خانوادههای ایرانی ماهواره دارند. چنین قوانینی جامعه را تحریک میکنند، نهادها و اصناف سینمایی را با هم منسجم میکنند تا در مقابل قانون قرار بگیرند. اصلاً دلیل تنظیم و تصویب چنین قانونی مشخص نیست، چرا چنین قوانینی تصویب کردهاند؟ این قانون قرار است چه چیزی را کنترل کند؟ چه نهاد یا نهادهایی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارند؟ همه این پرسشها باید پاسخ داده شوند.
کارگردان فیلم سینمایی «ربوده شده» در پایان تأکید کرد: دیگر زمانه تصویب و اجرای این قوانین گذشته است. مدتهاست سینماگران درباره لزوم حذف پروانه ساخت صحبت میکنند و در حالیکه ما بر حفظ پروانه ساخت و قوانین این چنینی اصرار داریم نماینده سینمای ایران در رویدادهای جهانی فیلمهایی هستند که غیرقانونی و اصطلاحاً زیرزمینی ساخته میشوند. امروز در جشنوارههای معتبر دنیا فیلمهایی به عنوان نماینده سینمای ایران تحسین میشوند که اصلاً برای ساخت مجوزی نگرفتهاند یا توسط سینماگران ایرانی در خارج از ایران ساخته شدهاند و این قوانین نه تنها نمیتوانند وضعیت را بهتر کنند، بلکه سینمای زیرزمینی را بیشتر از قبل تقویت میکنند.