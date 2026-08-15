اجراهای تازه سپند امیرسلیمانی و مونا کرمی در شبکه نسیم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، «جونمون» با محوریت خانواده، فرزندآوری و تجربه‌های متفاوت زوج‌های جوان تولید شده و تلاش دارد با نگاهی صمیمی و تجربه‌محور، به موضوع خانواده و رابطه میان والدین و فرزندان بپردازد.

تهیه‌کنندگی این برنامه را کامران سیف‌اللهی برعهده دارد و «جونمون» در تولید مشترک شبکه نسیم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخته شده است.

این برنامه از شنبه تا دوشنبه، ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.