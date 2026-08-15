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نمایش ۴ مستند خارجی در سالن حقیقت

نمایش ۴ مستند خارجی در سالن حقیقت
کد خبر : 1825931
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مستندهای «رنگ‌ها زیر آسمان»، «رویاهای خیلی کوچک»، «آتش بس» و «آرزو» دوشنبه ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه «پاتوق مستند» این هفته دوشنبه ۲۶ مردادماه ۴ مستند خارجی در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ دوشنبه تماشاگر مستندهای «رنگ‌ها زیر آسمان» ساخته ریما محمود (۲۰ دقیقه)، «رویاهای خیلی کوچک» به کارگردانی اعتماد وشه (۲۰ دقیقه)، «آتش بس» ساخته جاکوب کرزه (۳۱ دقیقه) و «آرزو» ساخته رباب خمیس (۳۰ دقیقه) باشند.

حضور در جلسات نمایش «پاتوق مستند» آزاد و رایگان است. «پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نشانی میدان شهید قندی، شماره ۱۵ برقرار است.

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