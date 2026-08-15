«خورشید میشود» در بیستوهفتمین جشنواره فیلم نیوپورت بیچ آمریکا
فیلم کوتاه «خورشید میشود» به کارگردانی علی تابع امام در بیستوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم نیوپورت بیچ (Newport Beach Film Festival) آمریکا پذیرفته شد.
به گزارش ایلنا، جشنواره فیلم نیوپورت بیچ که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده، از رویدادهای شناختهشده سینمای بینالمللی در جنوب کالیفرنیا به شمار میرود و هر سال مجموعهای متنوع از فیلمهای مستقل و بینالمللی را از کشورهای مختلف جهان به نمایش میگذارد. دوره بیستوهفتم این جشنواره از ۱۵ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار میشود.
«خورشید میشود» روایت زنی است که پس از مرگ ناگهانی همسرش، در سوگ و اندوهی عمیق گرفتار شده و توان مواجهه با آیینهای وداع و مراسم خاکسپاری را ندارد. تلاش خانواده اش برای آرامکردن او، بهجای شکستن این سکوت، بر سنگینی سکوت و تنهایی او میافزاید.
این فیلم با تهیهکنندگی مریم خدابخش و فاطمه محمدی سیجانی و نویسندگی و تدوین مریم خدابخش و علی تابع امام ساخته شده است.
حانیه حقیقی، پدرام صدیقی، مجید قفلی و مریم علوی و ارسلان همتی به عنوان بازیگر خردسال در این اثر حضور دارد.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از،مدیر فیلمبرداری: شهاب روزبهانی،صدابردار و طراحی و ترکیب صدا: علی قاسمی،طراح صحنه و لباس: علی تابع امام،مدیر تولید: سعید هاشمیپور،اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی
گریم: مریم موسوی،موسیقی: اسکات باکلی،دستیار فیلمبردار: دایان دمیزاده،مشاور رسانه: بهناز شیربانی
جشنواره نیوپورت بیچ در تاریخ ۱۵ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ در جنوب کالیفرنیا برگزار می شود.