به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، برنامه «شاه گل» از چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به طور اختصاصی در فیلم نت پخش می‌شود. این برنامه هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.

میزبان: مهران مدیری، تهیه کننده: جواد فرحانی، راوی: بهار کاتوزی، سرپرست نویسندگان: علی رضازاده، کارگردان تلویزیونی: محمدرضا درخشان، طراح صحنه: سهیل دانش اشراقی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، آهنگساز: بامداد افشار، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، طراح نور: محمدرضا پرچ، طراح جلوه‌های ویژه بصری: تهمینه اذکاری از جمله عوامل برنامه «شاه‌گل» هستند.

چهره‌های شاخص بازی گل یا پوچ در این برنامه حضور دارند.

مهران مدیری پیش‌تر در سال ۱۴۰۳ با سریال «قهوه پدری» با پلتفرم فیلم نت همکاری کرده بود.

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