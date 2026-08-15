ملهبافی خوسف و گوهرسنگ خور یک گام به جهانیشدن نزدیکتر شدند
ارزیاب شهرها و روستاهای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور از شهر ملی ملهبافی خوسف و روستای ملی گوهرسنگ خور بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بازدید ارزیاب شهرها و روستاهای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور معاون صنایعدستی استان، بخشدار مرکزی خوسف و جمعی از کارشناسان و مسئولان انجام شد و طی آن ظرفیتهای تولیدی، آموزشی و زیرساختی شهر ملی ملهبافی خوسف و روستای ملی گوهرسنگ خور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، ارزیاب وزارت میراثفرهنگی با حضور در کارگاههای تراش و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی روستای ملی گوهرسنگ خور، از نزدیک در جریان روند فعالیت هنرمندان، شیوه تولید و ظرفیتهای این روستا قرار گرفت و همچنین از کارگاههای ملهبافی شهر خوسف بازدید کرد.
در این بازدید، نکات مهم و کلیدی در خصوص الزامات و شاخصهای مورد نیاز برای قرار گرفتن این دو ظرفیت در مسیر ثبت جهانی ارائه شد تا برنامهریزی و اقدامات لازم برای تقویت زیرساختها و رفع نقاط ضعف احتمالی انجام شود.
علی صالحی، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف، اظهار کرد: قرار گرفتن شهر ملی ملهبافی خوسف و روستای ملی گوهرسنگ خور در مسیر ثبت جهانی، یک فرصت ارزشمند برای معرفی هنر و ظرفیتهای بومی شهرستان در سطح ملی و بینالمللی است و باید از این فرصت برای توسعه صنایعدستی، ایجاد اشتغال و افزایش بازار فروش محصولات هنرمندان استفاده کرد.
او افزود: برای رسیدن به این هدف، علاوه بر تقویت تولید و آموزش، موضوعاتی مانند مستندسازی، توسعه زیرساختهای صنایعدستی، ارتقای کیفیت محصولات، بستهبندی، بازاریابی، توسعه بازارهای فروش و افزایش حضور هنرمندان در رویدادها و نمایشگاههای تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.
او تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، معرفی ظرفیتهای صنایعدستی در فضای شهری و روستایی است. در همین راستا، اجرای المانهای شهری با الهام از ملهبافی، گوهرسنگ و سایر هنرهای بومی، نامگذاری برخی خیابانها و معابر متناسب با رشتهها و هنرمندان شاخص صنایعدستی و همچنین نماسازی و زیباسازی شهر با استفاده از طرحها و نقوش برگرفته از صنایعدستی شهرستان میتواند نقش مهمی در ایجاد هویت بصری شهر ملی ملهبافی داشته باشد.
صالحی ادامه داد: ایجاد و توسعه بازارچههای دائمی صنایعدستی، ساماندهی کارگاههای تولیدی، افزایش آموزشهای تخصصی، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه حضور گردشگران در کارگاهها نیز از اقداماتی است که میتواند به تقویت جایگاه خوسف و خور در مسیر ثبت جهانی کمک کند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: ثبت جهانی تنها یک عنوان نیست، بلکه فرصتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه است و در صورت تحقق آن، میتوان زمینه معرفی گستردهتر محصولات، افزایش فروش، جذب گردشگر، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان را فراهم کرد.
او گفت: نکات و پیشنهادهای ارائه شده در این بازدید بهعنوان یک نقشه راه مورد توجه قرار خواهد گرفت و با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، هنرمندان و جوامع محلی، اقدامات لازم برای تقویت شاخصهای مورد نیاز و فراهم کردن زمینه ثبت جهانی شهر ملی ملهبافی خوسف و روستای ملی گوهرسنگ خور دنبال خواهد شد.
شهرستان خوسف با برخورداری از شهر ملی ملهبافی و روستای ملی گوهرسنگ خور، یکی از ظرفیتهای شاخص خراسان جنوبی در حوزه صنایعدستی به شمار میرود و توسعه این دو ظرفیت میتواند نقش مهمی در معرفی هنرهای بومی استان و رونق گردشگری فرهنگی و صنایعدستی داشته باشد.