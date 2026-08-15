«من و دبورا»ی زندهیاد دری در شبکه نمایش
فیلم سینمایی «من و دبورا» به کارگردانی سیدضیاءالدین درّی، شنبه 24 مرداد ماه از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم سینمایی امین زندگانی، کامشاد کوشان، کارولین پیچ، صالح میرزاآقایی و رضا غفاری به ایفای نقش پرداخته اند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: دبورا، زن آمریکایی مورد سرقت دو کیف ربا قرار می گیرد و یک ایرانی که استاد دانشگاه عضو یونسکو است به او کمک می کند تا بتواند کیفش را پیدا کند و...
گفتنی است این فیلم یکشنبه 25 مرداد ماه در ساعت های 5 و 13 از شبکه نمایش باز پخش خواهد شد.