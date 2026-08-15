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«من و دبورا»ی زنده‌یاد دری در شبکه نمایش

«من و دبورا»ی زنده‌یاد دری در شبکه نمایش
کد خبر : 1825887
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فیلم سینمایی «من و دبورا» به کارگردانی سیدضیاءالدین درّی، شنبه 24 مرداد ماه از شبکه نمایش پخش می‌شود.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «من و دبورا» به نویسندگی سیدضیاءالدین درّی ساعت 21 روانه آنتن می شود.

 در این فیلم سینمایی امین زندگانی، کامشاد کوشان، کارولین پیچ، صالح میرزاآقایی و رضا غفاری به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: دبورا، زن آمریکایی مورد سرقت دو کیف ربا قرار می گیرد و یک ایرانی که استاد دانشگاه عضو یونسکو است به او کمک می کند تا بتواند کیفش را پیدا کند و...

گفتنی است این فیلم یکشنبه 25 مرداد ماه  در ساعت های 5 و 13 از شبکه نمایش باز پخش خواهد شد.

 

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