به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «من و دبورا» به نویسندگی سیدضیاءالدین درّی ساعت 21 روانه آنتن می شود.

در این فیلم سینمایی امین زندگانی، کامشاد کوشان، کارولین پیچ، صالح میرزاآقایی و رضا غفاری به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: دبورا، زن آمریکایی مورد سرقت دو کیف ربا قرار می گیرد و یک ایرانی که استاد دانشگاه عضو یونسکو است به او کمک می کند تا بتواند کیفش را پیدا کند و...

گفتنی است این فیلم یکشنبه 25 مرداد ماه در ساعت های 5 و 13 از شبکه نمایش باز پخش خواهد شد.