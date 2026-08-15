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بزرگداشت علی حاتمی برگزار می‌شود

بزرگداشت علی حاتمی برگزار می‌شود
کد خبر : 1825881
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انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آیین بزرگداشت مقام فرهنگی و هنری زنده‌یاد علی حاتمی،فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان و چهره‌های ماندگار سینمای ایران را یکشنبه ۲۵ مردادماه برگزار می‌کند.

به گزاش ایلنا، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آیین بزرگداشت مقام فرهنگی و هنری زنده‌یاد علی حاتمی را برگزار می‌کند.

در این رویداد که ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد، سید محمد بهشتی مدیرعامل اسبق بنیاد سینمایی فارابی، داریوش مؤدبیان نویسنده، مترجم و کارگردان سینما، رائد فریدزاده رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، مهدی دادگو تهیه کننده سینما و محمود شالویی درباره زندگی، آثار و جایگاه فرهنگی و هنری علی حاتمی سخن خواهند گفت.

زنده یاد علی حاتمی در طول فعالیت حرفه‌ای خود، آثاری خلق کرد که بسیاری از آن‌ها به دلیل توجه ویژه به زبان فارسی، فرهنگ عامه، تاریخ معاصر و شخصیت‌های ایرانی، جایگاهی متمایز در سینمای کشور پیدا کرده‌اند. مجموعه تلویزیونی «هزاردستان» یکی از مهم‌ترین آثار اوست که با روایت داستانی در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی ایران، تصویری ماندگار از تهران قدیم و بخشی از تاریخ معاصر ایران ارائه می‌کند.

 

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