به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمد توکلی، سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم، با اشاره به پایداری شرایط امنیتی در منطقه و اخذ تمامی مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، تأکید کرد که زیرساخت‌های لازم برای بازگشت پروازها فراهم شده است.

او در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های هواپیمایی، اظهار کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم با تمامی ایرلاین‌ها در جریان است و برنامه پروازی فرودگاه قشم در روزهای آتی برای مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

توکلی همچنین خاطرنشان کرد که برقراری مجدد پروازها پس از نهایی شدن تمامی هماهنگی‌های عملیاتی و اعلام برنامه‌های دقیق توسط شرکت‌های هواپیمایی، آغاز خواهد شد.