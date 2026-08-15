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آمادگی فرودگاه بین‌المللی قشم برای ازسرگیری عملیات پروازی

آمادگی فرودگاه بین‌المللی قشم برای ازسرگیری عملیات پروازی
کد خبر : 1825879
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سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم از آمادگی کامل این فرودگاه برای ازسرگیری پروازهای مسافری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،  محمد توکلی، سرپرست فرودگاه بین‌المللی قشم، با اشاره به پایداری شرایط امنیتی در منطقه و اخذ تمامی مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، تأکید کرد که زیرساخت‌های لازم برای بازگشت پروازها فراهم شده است.

او در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های هواپیمایی، اظهار کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم با تمامی ایرلاین‌ها در جریان است و برنامه پروازی فرودگاه قشم در روزهای آتی برای مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

توکلی همچنین خاطرنشان کرد که برقراری مجدد پروازها پس از نهایی شدن تمامی هماهنگی‌های عملیاتی و اعلام برنامه‌های دقیق توسط شرکت‌های هواپیمایی، آغاز خواهد شد.

 

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