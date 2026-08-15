۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احیای ارگ تاریخی بهارستان بیرجند
با پیگیریهای نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احیای ارگ تاریخی بهارستان بیرجند تخصیص یافت تا عملیات مرمت این بنای ارزشمند وارد مرحلهای تازه شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احیای ارگ تاریخی بهارستان بیرجند پس از پیگیریهای مستمر و مداوم سیدحسن هاشمی تأمین شده و میتواند روند اجرای طرحهای مرمتی و باززندهسازی این بنا را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان بیرجند گفت: موضوع تأمین اعتبار ارگ بهارستان را تا فراهم شدن زمینه پیشبرد عملیات اجرایی بهطور جدی دنبال میکند.
هاشمی ضمن قدردانی از همراهی مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در این مسیر، ابراز امیدواری کرد که تخصیص این اعتبار، روند احیای ارگ بهارستان را با سرعت و جدیت بیشتری ادامه دهد.
ارگ بهارستان از بناهای شاخص و تاریخی بیرجند و بخش جداییناپذیری از هویت فرهنگی و تاریخی این شهر به شمار میرود. احیای این بنای ارزشمند افزون بر صیانت از یک اثر تاریخی کمنظیر، میتواند در تقویت ظرفیتهای گردشگری استان و معرفی پیشینه غنی خراسان جنوبی نقش بسزایی ایفا کند.
با اختصاص این اعتبار، یکی از مطالبات جدی پیرامون احیای ارگ بهارستان وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که زمینهساز بازگشت این بنای تاریخی به جایگاه شایستهاش در سیمای تاریخی و گردشگری بیرجند خواهد بود.