رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
مأموران مالیات کشیک کارکنان تعدیل شده دفاتر مسافرتی را می کشند/ سندسازی علیه مدیران دفاتر مسافرتی برای دریافت مالیات اقدامی غیرقانونی است
حرمتالله رفیعی با اعلام اینکه صنعت گردشگری گرفتار بحران است، تأکید کرد: برای بازسازی صنعت گردشگری ایران را باید از صفر و با طراحی نو آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران با اعلام اینکه دوایر بیمه و مالیات تبدیل به دشمنان ناخواسته صنعت گردشگری ایران و فعالان این صنعت شدهاند، افزود: عملکرد دوایر بیمهای و مالیاتی مصداق بارز تضییع «حقالناس» در صنعت گردشگری ایران است.
حرمتالله رفیعی با اشاره به وضعیت اسفبار صنعت گردشگری به ایلنا گفت: بحرانهای شدیدی که بیش از یک سال است تمام این صنعت را گرفتار کرده، تقریباً صنعت گردشگری را از بین برده و اگر قرار باشد بعد از جنگ کاری را شروع کنیم، یک زمین کاملاً شخمخورده و زیرورو شده را باید مجدد بیاییم روی آن کار کنیم و از نو طرحی نو دراندازیم و کار جدیدی انجام دهیم.
رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران افزود: میشد این صنعت به این روز ننشیند. دوایر مختلف دولتی شدیداً و بیرحمانه دارند صنعت گردشگری را آزار میدهند.
رفیعی با انتقاد از عملکرد ادارات بیمه و مالیات تاکید کرد: از آقای رئیسجمهور تا وزرا و معاونین، همه گفتهاند بخشودگی بیمه و مالیات به صنعت گردشگری میدهند یا چند ماه مهلت بیمه و مالیات داده میشود، اما دوایر بیمه و مالیات هیچکدام از این کارها را نکردهاند.
او افزود: بخشی از پرسنل دفاتر مسافرتی تعدیل شده و رفتهاند ولی در دوران کار خود در دفاتر تعهداتی نسبت به مردم و مسافران ایجاد کرده بودند که باید بخشی از کار آنها را انجام میدادند و نیازمند حضور یک یا دو ساعته در برخی روزها در دفاتر بودند. اتفاقی که افتاده الان این است که مأمورین و متصدیان بیمه جلوی دفاتر کشیک میدهند تا وقتی که یک پرسنل تعدیل شده به دفتر مراجعه کرد، بلافاصله حق بیمهاش را حذف و پرداخت بیمه بیکاریاش را قطع و دفاتر را هم جریمه کنند.
رفیعی با تأکید بر اینکه برای ما در صنعت گردشگری، بستن تفاهمنامه و عکس گرفتن کنار وزیر افتخار نیست بلکه افتخار، باز کردن گره از مشکل صنعت گردشگری است، گفت: دوایر دولتی و وزیر دارند تلاش میکنند اما آنچه به جایی نمیرسد فریاد است.
رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی افزود: دوایر دولتی باید به داد ما برسند. موضوع بیمه و مالیات دستور رئیسجمهور و مکتوب معاون اول رییس جمهور است و باید انجام شود ولی دوایر بیمهای و مالیاتی این دستورات را انجام نمیدهند و قائل به حقوق مردم نیستند.
رفیعی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز افزود: دوایر مالیاتی هم هیچ کمکی نکردند. در هیأتهای تشخیص و مراکز امور مالیاتی ببینید چه حجمی از فعالان صنعت گردشگری در حال مراجعه هستند. مگر این صنعت کار دارد که شما اینقدر میخواهید به آن فشار بیاورید؟
رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران با اشاره به اقدامات غیرقانونی برخی دوایر مالیاتی علیه دفاتر مسافرتی اعلام کرد: بدتر از تمام اقداماتی که گفته شد این است که برخی دوایر سندسازی میکنند علیه مدیران دفاتر تا بتوانند از آنها مالیات و جریمه بگیرند.
او افزود: شاید قبلاً برخی دفاتر مسافرتی متهم بودند که برای احقاق حق خودشان کارهای خلاف میکردند و در این میان گاه به مأمورین مالیاتی رشوه هم میدادند، اما با سیاستهای اخیر همه دفاتر و دوایر مالیاتی فاسد میشود چون راه دیگری برای آنها نمانده است. مثلا برخی دوایر هم به ناحق علیه دفاتر سندسازی میکنند تا بتوانند از آنها مالیات بگیرند؛ ازجمله اینکه افراد را به عنوان مدیرعامل برخلاف قانون در دو شرکت ثبت میکنند و بعد سندسازی میکنند تا از او مالیات و جریمه بگیرند.
وی با اشاره به وضعیت بد صنعت گردشگری گفت: وضعیت صنعت گردشگری اصلاً خوب نیست و امروز جفا در حق گردشگری است که بگوییم حالش خوب نیست؛ بلکه با بیماری مواجه هستیم که معلوم نیست کی میتوانیم درد آن را دوا کنیم.