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نوشته‌ی کیهان کلهر برای ایرج غزل

نوشته‌ی کیهان کلهر برای ایرج غزل
کد خبر : 1825336
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کیهان کلهر ساعاتی پس از درگذشت پهلوان آواز ایران زنده‌یاد ایرج خواجه‌امیری، در صفحه شخصی خود در وصف او نوشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کیهان کلهر نوازنده کمانچه نوازنده کمانچه، در پی درگذشت ایرج خواجه‌امیری در وصف این هنرمند نوشت. 

او نگاشته است؛ 

دریغ که «استاد ایرج» اوازخوانی که چند نسل از ایرانیان با صدای گرم سحرانگیز و آبشار تحریرهای خالقانه‌اش زندگی کردند، ساعاتی پیش درگذشت.

«استاد ایرج» شاگرد مکتب صبا بود و یادگارهایی بس گرانیها و آموزنده در کنار بزرگان و اساتیدی چون عالیجنابان تجویدی، یاحقی، عبادی، کسایی، شهناز، شریف و مجد و بسیار موسیقی‌دانان نامی دیگر ازیشان بصورت ضبط شده بجا مانده، شکر.

«استاد ایرج» به اذعان همکارانش در رشته آواز از مؤثرترین و خالق‌ترین اوازخوانان ایران بود.

از طرب عارف و عامی همه در رقص آیند

هرکجا ذکری از آن حسن خداداد رود

یادشان بخیر یاد. 

 

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