صالحیامیری وارد مشهد شد/ بازدید از روند خدمترسانی به زائران دهه پایانی صفر
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای بررسی میدانی وضعیت زائران دهه پایانی صفر و روند ارائه خدمات به زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) وارد مشهد مقدس شد و بلافاصله پس از ورود، در کنار وزیر امور اقتصادی و دارایی از نخستین موکب خدمترسان به زائران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عصر امروز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی میدانی وضعیت زائران در دهه پایانی ماه صفر و ارزیابی روند خدمترسانی به زائران حضرت امام رضا(ع)، وارد مشهد مقدس شد.
صالحیامیری در بدو ورود به مشهد، مورد استقبال استاندار خراسان رضوی، قرار گرفت و پس از حضور در فرودگاه، برنامه بازدیدهای میدانی خود از روند خدمترسانی به زائران را آغاز کرد.
همزمان با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مشهد، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این سفر حضور دارد و دو وزیر بلافاصله پس از خروج از فرودگاه، با حضور در نخستین موکب مستقر در مسیر، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران قرار گرفتند.
این بازدید با هدف مشاهده مستقیم شرایط زائران، بررسی کیفیت و گستره خدمات ارائهشده در موکبها و ارزیابی آمادگی مجموعههای خدماتی و اجرایی برای مدیریت موج حضور زائران در روزهای پایانی ماه صفر انجام شد.
حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مشهد در شرایطی انجام میشود که همزمان با نزدیک شدن به ایام شهادت حضرت امام رضا(ع)، مشهد مقدس در کانون یکی از گستردهترین جریانهای زیارت در کشور قرار گرفته است؛ ظرفیتی که مدیریت آن، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مجموعههای خدماتی، بخش گردشگری و شبکه مردمی خدمترسان به زائران است.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در چارچوب ماموریتهای خود، در ایام دهه پایانی صفر نقش مهمی در ساماندهی ظرفیتهای گردشگری و اقامتی، همراهی با مدیریت استان و تقویت زیرساختهای خدمترسانی به زائران دارد. از این منظر، مشهد مقدس یکی از مهمترین کانونهای گردشگری مذهبی کشور محسوب میشود که مدیریت هوشمندانه جریان زائر در آن، مستقیما با کیفیت تجربه زیارت و رضایتمندی زائران پیوند دارد.
در ادامه این سفر، وضعیت خدماترسانی به زائران و ظرفیتهای گردشگری و اقامتی مشهد مقدس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مسائل و نیازهای موجود در این حوزهها از نزدیک رصد میشود.
مشهد در دهه پایانی صفر، بهعنوان مهمترین کانون زیارترضوی در ایران، میزبان خیل عظیمی از زائرانی است که از نقاط مختلف کشور و خارج از ایران برای زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) به این شهر سفر میکنند؛ از این رو، هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و گردشگری، نقشی تعیینکننده در مدیریت این رویداد بزرگ زیارتی دارد.