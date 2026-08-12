به گزارش ایلنا، محمد اله‌یاری فومنی، مدیرعامل بنیاد رودکی، در پیامی درگذشت استاد حسین خواجه‌امیری (ایرج)، صدای ماندگار و چهره نام‌آشنای موسیقی ایران، را به جامعه فرهنگ و هنر و دوستداران موسیقی تسلیت گفت.

متن پیام محمد اله‌یاری فومنی به شرح زیر است:

درگذشت استاد حسین خواجه‌امیری (ایرج)، صدای ماندگار و چهره نام‌آشنای موسیقی ایران، اندوهی بزرگ برای جامعه فرهنگ و هنر و همه دوستداران موسیقی است.

ایرج تنها صاحب حنجره‌ای قدرتمند و صدایی کم‌نظیر نبود؛ صدای او بخشی از حافظه شنیداری چند نسل از ایرانیان بود؛ مردمی که با آوازش عاشق شدند، دلتنگی کردند، خاطره ساختند و لحظه‌هایی از زندگی خود را با صدای او زیستند. او از آن هنرمندانی بود که آوازش از صحنه‌ها فراتر رفت و به خانه‌ها و دل‌های مردم راه یافت و نامش را در تاریخ موسیقی ایران ماندگار کرد.

امروز اگرچه این حنجره خاموش شده است، اما صدای ایرج همچنان در کوچه‌های خاطره و در جان موسیقی ایران جاری است؛ چرا که بعضی صداها با خاموشی پایان نمی‌گیرند؛ در حافظه یک ملت می‌مانند و با هر بار شنیدن، خاطره‌ای را زنده می‌کنند.

درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه موسیقی و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

انتهای پیام/