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پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی در پی درگذشت حسین خواجه‌امیری

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی در پی درگذشت حسین خواجه‌امیری
کد خبر : 1825288
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مدیرعامل بنیاد رودکی، در پیامی درگذشت حسین خواجه‌امیری (ایرج)، را به جامعه فرهنگ و هنر و دوستداران موسیقی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمد اله‌یاری فومنی، مدیرعامل بنیاد رودکی، در پیامی درگذشت استاد حسین خواجه‌امیری (ایرج)، صدای ماندگار و چهره نام‌آشنای موسیقی ایران، را به جامعه فرهنگ و هنر و دوستداران موسیقی تسلیت گفت. 

متن پیام محمد اله‌یاری فومنی به شرح زیر است: 

درگذشت استاد حسین خواجه‌امیری (ایرج)، صدای ماندگار و چهره نام‌آشنای موسیقی ایران، اندوهی بزرگ برای جامعه فرهنگ و هنر و همه دوستداران موسیقی است. 

ایرج تنها صاحب حنجره‌ای قدرتمند و صدایی کم‌نظیر نبود؛ صدای او بخشی از حافظه شنیداری چند نسل از ایرانیان بود؛ مردمی که با آوازش عاشق شدند، دلتنگی کردند، خاطره ساختند و لحظه‌هایی از زندگی خود را با صدای او زیستند. او از آن هنرمندانی بود که آوازش از صحنه‌ها فراتر رفت و به خانه‌ها و دل‌های مردم راه یافت و نامش را در تاریخ موسیقی ایران ماندگار کرد. 

امروز اگرچه این حنجره خاموش شده است، اما صدای ایرج همچنان در کوچه‌های خاطره و در جان موسیقی ایران جاری است؛ چرا که بعضی صداها با خاموشی پایان نمی‌گیرند؛ در حافظه یک ملت می‌مانند و با هر بار شنیدن، خاطره‌ای را زنده می‌کنند. 

درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه موسیقی و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. 

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