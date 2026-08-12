«ریسمان وحی» سروده جدید افشین علا

به گزارش ایلنا، سروده جدید افشین علا به شرح زیر است:

تنها نه بی تو مکه و یثرب گریستند

اهل زمین به مشرق و مغرب گریستند

در حجره‌‌ی تو جامه دریدند، اهل بیت

پشت درت، ملائک حاجب گریستند

چون چیده شد ز روی زمین، ریسمان وحی

در مکتبت مرکب و کاتب گریستند

ای آفتاب هر دو جهان، در غروب تو

چون بارش شهاب، کواکب گریستند

تا غایب از نظر شدی ای ترجمان غیب

در ماتم تو حاضر و غایب گریستند

تنها نه مسلمین، بشریت یتیم شد

ادیان به سر زدند و مذاهب گریستند

عمری گریستی و چو رفتی، سلاله‌ات

بسیار در هجوم مصائب گریستند

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