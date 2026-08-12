«ریسمان وحی» سروده جدید افشین علا
افشین علا به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) سروده تازهای با عنوان «ریسمان وحی» را به اشتراک گذاشت.
به گزارش ایلنا، سروده جدید افشین علا به شرح زیر است:
تنها نه بی تو مکه و یثرب گریستند
اهل زمین به مشرق و مغرب گریستند
در حجرهی تو جامه دریدند، اهل بیت
پشت درت، ملائک حاجب گریستند
چون چیده شد ز روی زمین، ریسمان وحی
در مکتبت مرکب و کاتب گریستند
ای آفتاب هر دو جهان، در غروب تو
چون بارش شهاب، کواکب گریستند
تا غایب از نظر شدی ای ترجمان غیب
در ماتم تو حاضر و غایب گریستند
تنها نه مسلمین، بشریت یتیم شد
ادیان به سر زدند و مذاهب گریستند
عمری گریستی و چو رفتی، سلالهات
بسیار در هجوم مصائب گریستند