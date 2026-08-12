پیام تسلیت معاونت هنری در پی درگذشت ایرج

به گزارش ایلنا، مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) هنرمند موسیقی سنتی کشورمان را تسلیت گفت..

در این پیام آمده است؛



موسیقی ایران، امروز سوگوار یکی از صداهای نجیب و خاطره‌انگیز خود شد.



استاد حسین (ایرج) خواجه‌امیری خالق خاطره‌هایی ماندگار برای مخاطبان خویش بود. صدایی گرم و گیرا که حلقه‌ی وصل موسیقی فاخر و مردمی بود و هنرمندانه خالق آثاری گردید که روایت غم‌ها و شادی‌های مردم بود،آثاری که در خاطره‌ی جمعی چند نسل نفس کشیده است.



خاموشی این صدا را به خانواده‌ی ارجمندش، جامعه‌ی موسیقی و دوستداران استاد تسلیت عرض می کنم.



مهدی شفیعی

معاون امور هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

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