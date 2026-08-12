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پیام تسلیت معاونت هنری در پی درگذشت ایرج

پیام تسلیت معاونت هنری در پی درگذشت ایرج
کد خبر : 1825284
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معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی انتشار پیامی درگذشت حسین خواجه امیری را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) هنرمند موسیقی سنتی کشورمان را تسلیت گفت.. 
 
در این پیام آمده است؛ 

موسیقی ایران، امروز سوگوار یکی از صداهای نجیب و خاطره‌انگیز خود شد.

استاد حسین (ایرج) خواجه‌امیری خالق خاطره‌هایی ماندگار برای مخاطبان خویش بود. صدایی گرم و گیرا که حلقه‌ی وصل موسیقی فاخر و مردمی بود و هنرمندانه خالق آثاری گردید که روایت غم‌ها و شادی‌های مردم بود،آثاری که در خاطره‌ی جمعی چند نسل نفس کشیده است.

خاموشی این صدا را به خانواده‌ی ارجمندش، جامعه‌ی موسیقی و دوستداران استاد تسلیت عرض می کنم.

مهدی شفیعی
معاون امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
انتهای پیام/
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