به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع و وداع با ایرج خواجه‌امیری، خواننده نام‌آشنای موسیقی ایران، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مردادماه از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

پیکر ایرج خواجه‌امیری پس از برگزاری مراسم تشییع و وداع، برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) منتقل و در این قطعه به خاک سپرده خواهد شد.

ایرج، ظهر روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه پس از مدتی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان و در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

او با چند دهه فعالیت در عرصه موسیقی و آواز ایرانی، از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی ایران بود و در طول فعالیت هنری خود آثار و اجراهای متعددی را در رادیو، برنامه «گل‌ها» و سینما ارائه کرد.

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