پیکر ایرج جمعه به خانه ابدی میرود
پیکر زندهیاد ایرج خواجهامیری،، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مردادماه از مقابل تالار وحدت تشییع میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع و وداع با ایرج خواجهامیری، خواننده نامآشنای موسیقی ایران، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مردادماه از مقابل تالار وحدت برگزار میشود.
پیکر ایرج خواجهامیری پس از برگزاری مراسم تشییع و وداع، برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) منتقل و در این قطعه به خاک سپرده خواهد شد.
ایرج، ظهر روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه پس از مدتی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان و در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
او با چند دهه فعالیت در عرصه موسیقی و آواز ایرانی، از چهرههای شناختهشده موسیقی ایران بود و در طول فعالیت هنری خود آثار و اجراهای متعددی را در رادیو، برنامه «گلها» و سینما ارائه کرد.