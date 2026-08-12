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پیکر ایرج جمعه به خانه ابدی می‌رود

پیکر ایرج جمعه به خانه ابدی می‌رود
کد خبر : 1825281
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پیکر زنده‌یاد ایرج خواجه‌امیری،، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مردادماه از مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع و وداع با ایرج خواجه‌امیری، خواننده نام‌آشنای موسیقی ایران، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مردادماه از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

پیکر ایرج خواجه‌امیری پس از برگزاری مراسم تشییع و وداع، برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) منتقل و در این قطعه به خاک سپرده خواهد شد.

ایرج، ظهر روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه پس از مدتی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان و در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

او با چند دهه فعالیت در عرصه موسیقی و آواز ایرانی، از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی ایران بود و در طول فعالیت هنری خود آثار و اجراهای متعددی را در رادیو، برنامه «گل‌ها» و سینما ارائه کرد.

 

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